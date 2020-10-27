快訊

5種人不宜打！台灣首例接種後病危…流感疫苗怎麼回事？

贏了官司又如何？被仇恨捆綁 輸掉孩子身心健康的離異父母

聽新聞
test
0:00 / 0:00

戶政系統恢復 第一線人員嘆「壓力測試」很磨人

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
戶政系統今天上午恢復正常，高雄市三民戶政事務所一早湧入不少洽公民眾。圖／高雄市三民戶政事務所提供
戶政系統今天上午恢復正常，高雄市三民戶政事務所一早湧入不少洽公民眾。圖／高雄市三民戶政事務所提供

戶政系統昨天大當機，戶政人員啟動人工收件因應，幸好今天上午已排除狀況，系統恢復正常，高雄三民戶政事務所主任歐敏信說，一早7點30分同仁上班趕緊確認，還好已恢復正常。高雄市民政局戶政科、內政部戶政司早上也聯繫三民戶政等據點確認，聽到系統正常，大家才鬆一口氣。

一名基層戶政人員說，系統頻故障簡直是對第一線服務人員的「壓力測試」，相當磨人。

由於這是4個月內第5次大當機，頻率太高，系統不穩讓第一線戶政人員壓力頗大，面對民怨只能概括承受。隸屬內政委員會的民進黨立委管碧玲說，一定會要內政部戶政司查個清楚，否則頻頻當機，勢必衝擊民眾對資安的信心。尤其內政部正著手全面換發新一代數位身分識別證，頻發生系統當機，恐讓民眾對資安產生疑慮。

歐敏信說，昨天下午2點多戶政系統出現異常無法登入，內政部第一時間通知是全國性系統狀況，第一線人員立即啟動人工收件，有些民眾不願等候便離開。

歐表示，人工收件的生效日期一樣是從收件起算，等系統恢復後再補登，例如遷徙、結婚、離婚要換發身分證資料等，今天系統恢復正常後已能製證，陸續通知民眾來戶政領取，或由戶政人員提供到府服務，「畢竟錯不在民眾，盡量不讓民眾再多跑一趟」。

戶政系統今天上午恢復正常，高雄市三民戶政事務所一早湧入不少洽公民眾。圖／高雄市三民戶政事務所提供
戶政系統今天上午恢復正常，高雄市三民戶政事務所一早湧入不少洽公民眾。圖／高雄市三民戶政事務所提供

內政部 資安 管碧玲

延伸閱讀

戶政事務所今開機正常 基隆民眾：常當機不尋常

微軟大投資 建數位轉型中樞

戶政系統再當機 戶政司：查找原因中

遠距辦公藏風險 思科：逾7成台企想增加資安投資

相關新聞

戶政系統恢復 第一線人員嘆「壓力測試」很磨人

戶政系統昨天大當機，戶政人員啟動人工收件因應，幸好今天上午已排除狀況，系統恢復正常，高雄三民戶政事務所主任歐敏信說，一早...

航港局要辦遊艇集團結婚 限額30對快來報名

交通部航港局今在高雄市政府舉行「大港啟航-艇你幸福」遊艇活動宣傳記者會，宣布將於11月14日、15日在高雄大港橋辦理「大...

1張破損公園椅1年未修好 議員批高市府效率不可思議

高雄市大大小小公園有834座，管理不易，高雄市議員李柏毅今天在議會質詢時說，左營新中里內微笑公園一張木椅損壞，里長向市府...

亞灣區提高住宅量 高市將評估

經濟部宣布在高雄亞洲新灣區設新創園區，市議員籲提高住宅量，供給國際人才，副市長林欽榮允諾評估，並研擬設公宅。亞灣區第3次...

205兵工廠遷建 成立廉政平台

205兵工廠遷建案由國防部以「代拆代建、先建後遷」原則委由高雄市政府代辦，遷建費逾122億，分3標預計112年完成，市府...

屏東Pbike 下月起累積計費

屏東公共自行車Pbike營運將滿6周年，累積總使用人數突破335萬人次，今年11月起調整費率，採累積制，每天累積前30分...

照顧到腸穿肚爛肛門鮮血直流 家屬怒控某護理之家

屏東一名林姓男子（32歲）15年前因車禍癱瘓，去年轉到屏東麟洛某護理之家療養，豈料這段時間以來，家屬陸續發現林男身上有多...

文資界奧斯卡 高雄英國領事館獲文化資產保存獎

高雄改制設州百年，高雄市政府文化局經營管理的「打狗英國領事館及官邸」獲得「文化部第五屆國家文化資產保存獎」殊榮，高雄市文...

僑委會委員長童振源會楊鎮浯 提成立僑務聯合工作小組

僑委會委員長童振源率隊抵金門參訪，今天到金門縣政府拜會，與金門縣長楊鎮浯雙方就僑團、僑教及僑商等業務洽談交流，童振源也提...

美濃白玉蘿蔔今起開放認股 另可搭配地瓜一起採收

高雄市美濃白玉蘿蔔開始進入產季，美濃區農會與農友再度合作推出蘿蔔田認股活動，民眾可先預訂採收日期與數量，今天起開放民眾認...

又有酒可以領！ 金門下月配售振興經濟專供酒

為活絡金門地區消費動能， 金門縣政府在今年7月發放「1+1振興劵」，今天又宣布為紀念這重要歷史時刻並實質嘉惠鄉親，將於1...

六龜文武社區成立關懷據點 長輩一周聚會兩次

高雄市老年人口的比率突破16%，為照顧更多偏鄉長輩，高雄市六龜區文武社區今天成立關懷據點，高市議員林富寶、六龜區長楊孝治...

熱門新聞

宜蘭知名便當店遭棄單老闆大罵 東工處坦承聯絡疏失

台中跨年在中央公園 敲蕭敬騰、周湯豪、林宥嘉三大咖

又有酒可以領！ 金門下月配售振興經濟專供酒

八仙樂園荒廢5年 侯友宜嘆：業者不見我

重機獨佔1格汽車停車位 北市議員：建議規定停2輛

屏東某護理之家傳虐待？ 男子多處瘀青曾出血命危

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。