戶政系統恢復 第一線人員嘆「壓力測試」很磨人

戶政系統昨天大當機，戶政人員啟動人工收件因應，幸好今天上午已排除狀況，系統恢復正常，高雄三民戶政事務所主任歐敏信說，一早7點30分同仁上班趕緊確認，還好已恢復正常。高雄市民政局戶政科、內政部戶政司早上也聯繫三民戶政等據點確認，聽到系統正常，大家才鬆一口氣。

一名基層戶政人員說，系統頻故障簡直是對第一線服務人員的「壓力測試」，相當磨人。

由於這是4個月內第5次大當機，頻率太高，系統不穩讓第一線戶政人員壓力頗大，面對民怨只能概括承受。隸屬內政委員會的民進黨立委管碧玲說，一定會要內政部戶政司查個清楚，否則頻頻當機，勢必衝擊民眾對資安的信心。尤其內政部正著手全面換發新一代數位身分識別證，頻發生系統當機，恐讓民眾對資安產生疑慮。

歐敏信說，昨天下午2點多戶政系統出現異常無法登入，內政部第一時間通知是全國性系統狀況，第一線人員立即啟動人工收件，有些民眾不願等候便離開。