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戶政系統恢復 第一線人員嘆「壓力測試」很磨人
戶政系統昨天大當機，戶政人員啟動人工收件因應，幸好今天上午已排除狀況，系統恢復正常，高雄三民戶政事務所主任歐敏信說，一早7點30分同仁上班趕緊確認，還好已恢復正常。高雄市民政局戶政科、內政部戶政司早上也聯繫三民戶政等據點確認，聽到系統正常，大家才鬆一口氣。
一名基層戶政人員說，系統頻故障簡直是對第一線服務人員的「壓力測試」，相當磨人。
由於這是4個月內第5次大當機，頻率太高，系統不穩讓第一線戶政人員壓力頗大，面對民怨只能概括承受。隸屬內政委員會的民進黨立委管碧玲說，一定會要內政部戶政司查個清楚，否則頻頻當機，勢必衝擊民眾對資安的信心。尤其內政部正著手全面換發新一代數位身分識別證，頻發生系統當機，恐讓民眾對資安產生疑慮。
歐敏信說，昨天下午2點多戶政系統出現異常無法登入，內政部第一時間通知是全國性系統狀況，第一線人員立即啟動人工收件，有些民眾不願等候便離開。
歐表示，人工收件的生效日期一樣是從收件起算，等系統恢復後再補登，例如遷徙、結婚、離婚要換發身分證資料等，今天系統恢復正常後已能製證，陸續通知民眾來戶政領取，或由戶政人員提供到府服務，「畢竟錯不在民眾，盡量不讓民眾再多跑一趟」。
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