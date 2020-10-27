對酒駕深惡痛絕 陳其邁要求對分局長處分今天完成

高雄市六龜區這個月接連發生兩起員警酒駕事件，市長陳其邁震怒日前已指示對上週違紀員警處兩大過免職，他在今天市政會議再要求警察局對相關人員行政責任查、懲處要從嚴從速。

陳其邁並指示，今天下午以前對於六龜分局連續兩件酒駕事件，轄管分局長的行政處分務必在今天完成。

陳其邁在市政會議時針對六龜區員警在10月接連發生兩件酒駕一事表達不滿，並要求嚴懲作為。

他指出，6日六龜分局萬山派出所吳姓所長在執勤之餘，酒駕發生擦撞車禍，當時市府已要求警察絕對要檢討改進，但是23日又發生六龜分局茂林分駐所員警涉及開車酒駕自撞，酒測值高達1毫克，幾乎已到了恍神、視力模糊、站立不穩等生理現象，再者這名員警是累犯，過去已有一次，這次又再犯。

他說，這名員警曾在2012年酒駕被列關懷及教育輔導對象兩年，行為已經嚴重傷害到全體警察形象。

陳其邁表示，社會大眾對於酒駕深惡痛絕，尤其會造成家庭悲劇等；六龜分局接連兩起警察重大違紀事件，指示不管是在行政責任查處以及相關懲處追溯要「從嚴從速」，今天下午以前包括對六龜分局分局長的行政處分務必都完成，同時也要求加強警察對於酒駕的紀律要求及勤教實施，務必禁酒令能夠下達到所有警察同仁。

陳其邁要求落實「喝酒不開車」的規定，要求警察局從嚴從速確實辦理。