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每年達1萬2000件道路挖掘 高雄市明年起要逐年減10%

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市工務局重視路平，工務局提出多項改善道路挖掘規畫。圖（路面改善後的湖中路）／高雄市工務局養工處提供
高雄市工務局重視路平，工務局提出多項改善道路挖掘規畫。圖（路面改善後的湖中路）／高雄市工務局養工處提供

高雄市持維續推路平工作，工務局長蘇志勳今天向高雄市議會做業務報告時表示，自明年起，每年以減少10%道路挖掘為目標，而且抽檢率會從目前的5%提高到50% ，明年也會增購3輛以上的AI自動巡查車以加速掌握道路現況；明年到後年會針對有石化管線的小港、前鎮、林園三個行政區，建立3D攝影測量管線圖資，並以3D透地雷達技術補正圖資。

蘇志勳表示，高雄市道路挖掘案件多，每年約有1萬2000件，工務局自明年起以每年減少10%為目標，將整合建案聯合挖掘；對於施工品質的抽查，將要求各管線單位工程發包文件確實納入工務局的施工規範，工務局會加強督導監控施工中的案件，並逐案檢視管線挖掘竣工照片，竣工後道路品質抽驗率明年起會提高到50% 。

高雄市地下管線多，並有石化管線，蘇志勳說，工務局正逐步以3D攝影測量建立管線圖資，8月28日已遴選出符合資格的測繪業者，市府重大工程或一定長度以上申挖案件將導入3D攝影測量，保存挖埋現況，建立PDF檔隨時可調閱作為3D圖資應用。

工務局表示，為了監控道路鋪設情形，導入「養護資訊管理系統-巡查監控」，可以查看道路巡查包商即時巡查位置及歷史巡查軌跡，明年增加3輛AI道路自動巡查車，取代目前的人工巡查，更可迅速掌握道路現況，適時養護和改善不佳路況。

高雄市 石化管線

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