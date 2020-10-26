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照顧到腸穿肚爛肛門鮮血直流 家屬怒控某護理之家

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
林姓男子到屏東某護理之家身體出現許多瘀青。記者陳弘逸／翻攝
林姓男子到屏東某護理之家身體出現許多瘀青。記者陳弘逸／翻攝

屏東一名林姓男子（32歲）15年前因車禍癱瘓，去年轉到屏東麟洛某護理之家療養，豈料這段時間以來，家屬陸續發現林男身上有多處瘀青，甚至在今年9月發生肛門大量出血一度命危等情況，因此，家屬懷疑院方有照顧疏失。對此，院方回應，一直都將個案重點照顧，且身上的瘀青來源多半是個案自己拍打於護理人員發生拉扯造成。目前屏東縣政府衛生局已展開調查，同時家屬也準備向護理之家提告。

林男哥哥指出，弟弟15年前發生車禍變成重度殘障，不僅無法表達，也只剩1至3歲的智商，但家中照顧他10多年來，至少知道他的生活作息與身體情況。

林男哥哥質疑，為何過去未曾發生弟弟在療養院受那麼多傷，直到去年一送到該護理之家，弟弟身體或四肢就開始出現瘀青等擦挫傷，進而懷疑護理之家疏於照顧。

林男的哥哥表示，弟弟轉至高護理之家時，體重接近80公斤，歷經13個月，體重已經掉到50公斤左右，而且住院期間，還一度因腸胃穿孔有潰爛導致大腸炎併出血等症狀，緊急送往加護病房，還一度傳出病危，經醫院搶救才救回一命。

林男還說，遇到此事，家人都感到非常痛苦與悲傷，同時也呼籲民眾慎選護理之家，更強調，在該護理之家已經花了許多的錢，也希望護理之壓能夠負起應有的責任。

被投訴的護理之家指出，該個案因為2005年車禍重擊腦部，曾數度開刀，導致他會不自主打頭發出聲音等情況，再加上，護理人員在照顧時，因為他揮打導致的拉扯，才會造成瘀青，也曾向家屬回報並且服藥改善。

護理之家表示，一直都把該個案作為重點個案在照顧，同仁的照顧負擔也很重，且只要有任何狀況，都會在第一時間回報家屬，且該個案經常會撕開傷口紗布，也曾踢壞輪椅，同時也經常因為他的行為影響院內其他病患。

屏東縣政府衛生局長照中心主任田禮芳表示，得知此事後，第一時間已經幫助家屬，也立刻到該護理之家查核，過程中，還查出違規雇用未有護理執照的人員在院內執業，並立即開罰，同時也展開院方行政、醫療與照護病患的調查。

田禮芳還說，會持續關心林男的情況，與後續住的情形，同時也會協助家屬關於照顧或醫療方面的需求。

林姓男子的哥哥控訴護理之家。記者陳弘逸／翻
林姓男子的哥哥控訴護理之家。記者陳弘逸／翻
護理之家也提供畫面澄清沒有虐待情事。記者陳弘逸／翻攝
護理之家也提供畫面澄清沒有虐待情事。記者陳弘逸／翻攝

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