文資界奧斯卡 高雄英國領事館獲文化資產保存獎

高雄改制設州百年，高雄市政府文化局經營管理的「打狗英國領事館及官邸」獲得「文化部第五屆國家文化資產保存獎」殊榮，高雄市文化局長王文翠直呼 是送給高雄市民最美好的禮物。文化局持續一步一腳印耕耘文資保存，為城市文化發展奠基，預計今年11月1日將重現歷史建築逍遙園昔日風華。

文化部三年舉辦一次的「國家文化資產保存獎」，素有文資界奧斯卡獎稱譽，今年第五屆產出的「保存維護類」得主，包含「台灣總督府交通局鐵道部」、「原台南水道」（水源地區）、「打狗英國領事館及官邸」三處國定古蹟，審查委員張嘉祥指「打狗英國領事館及官邸」能脫穎而出，在於高雄市政府致力恢復歷史場域空間。

王文翠表示，英國領事館見證打狗開港、邁進世界舞台過程的世界經貿發展。這處空間曾作為水產試驗所，因海巡署設立「一港口安檢所」，阻隔位在山頂的英國領事館官邸到達山下辦公室，再連通到港灣的歷史脈絡，更切斷與海的關係。市府為此積極與海巡署等單位溝通，終於遷搬安檢所，讓哨船頭歷史場景重現。

王表示，打狗英國領事館修復重現，是高市府17年來一步一腳印累積的成果，過程歷經官邸修復、史實正名、古道與辦公室文資指定、產權釐整協商撥用、園區營運、安檢所協調搬遷等難關，能夠獲獎，是送給市民最美好的禮物