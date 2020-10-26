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僑委會委員長童振源會楊鎮浯 提成立僑務聯合工作小組
僑委會委員長童振源率隊抵金門參訪，今天到金門縣政府拜會，與金門縣長楊鎮浯雙方就僑團、僑教及僑商等業務洽談交流，童振源也提出金門縣政府與僑委會共同成立「僑務聯合工作小組」、設立單一Line窗口及多項建議，以服務海外金僑，分享重大縣政建設發展成果。
童振源一行今天到金門縣政府拜會，在場陪同者，還有社會處長董燊與僑親科科長黃雨舜；楊鎮浯表示， 金門素有僑鄉之稱且為僑鄉重鎮，特別是在東南亞的金僑號稱有70多萬人，這些年來，僑委會駐外館處對金僑的照顧很用心，尤其是對金僑提供土地繼承、贈與和取得上的協助，更讓很多僑民感念在心，在這個區塊，希望僑委會能繼續提供協助。
楊鎮浯也提及，金門早期是戰地，在兩岸關係中也一直擁有很重要的地理優勢，也由於金門的先天條件不足，用金門人的故事將兩岸友善環境在這樣的氛圍營造得更好，當然也希望能取得僑界更多的支持和關注，為建構海外交流更友善的環境繼續努力。
童振源表示，此次來到金門，就是要幫金門的忙。他說，華僑是國家重要的資源，「化僑力為國力」也是僑委會目前的工作重點，在金門這短短的一兩天行程，可以看到金門人對僑鄉和僑界多元發展的關心，讓大家多認識一個處在歷史發展的關鍵當口，蓄勢待發且謀思翻轉的金門。
童振源也說，他現在擔任僑委會委員長處理僑務工作，希望未來僑委會能夠幫助金門，並一起來努力，相信未來僑委會與金門縣政府有更多互動與合作。童振源也期望加強與金僑聯繫及推動金僑相關業務工作，童振源表示，一定能讓更多金門僑胞回到金門，並幫助金門在招生、並人才、商業發展、投資、產業與科技聯結的機會。
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