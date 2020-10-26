美濃白玉蘿蔔今起開放認股 另可搭配地瓜一起採收

高雄市美濃白玉蘿蔔開始進入產季，美濃區農會與農友再度合作推出蘿蔔田認股活動，民眾可先預訂採收日期與數量，今天起開放民眾認股。美濃區農會指出，蘿蔔單項作物每股700元，蘿蔔加上地瓜的雙作物認購費用是每股1200元，數量有限額滿為止。

白玉蘿蔔屬於冬季裡作，成長天數約45天，許多民眾已經迫不急待頻打電話詢問開放日期。美濃農會指出，以前通常在農民種植作物前開放認購，近年氣候變化大影響作物生長，所以作物狀況穩定後才公布認購資訊，不好意思讓民眾久等了。

美濃農會透過股東會活動號召民眾參與蘿蔔、毛豆與地瓜契作，今年邁入第10年，蘿蔔田有婆婆媽媽快樂田（另有地瓜田）、東慧農場、美濃山下、以撒的田，毛豆有白兔田與喜羊羊農場加入合作行列，蘿蔔與毛豆單項作物都是每股700元，蘿蔔每股約可採收40台斤、毛豆每股約20台斤，開採日期從11月中旬延續至12中旬。