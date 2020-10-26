聽新聞
test
0:00 / 0:00
美濃白玉蘿蔔今起開放認股 另可搭配地瓜一起採收
高雄市美濃白玉蘿蔔開始進入產季，美濃區農會與農友再度合作推出蘿蔔田認股活動，民眾可先預訂採收日期與數量，今天起開放民眾認股。美濃區農會指出，蘿蔔單項作物每股700元，蘿蔔加上地瓜的雙作物認購費用是每股1200元，數量有限額滿為止。
白玉蘿蔔屬於冬季裡作，成長天數約45天，許多民眾已經迫不急待頻打電話詢問開放日期。美濃農會指出，以前通常在農民種植作物前開放認購，近年氣候變化大影響作物生長，所以作物狀況穩定後才公布認購資訊，不好意思讓民眾久等了。
美濃農會透過股東會活動號召民眾參與蘿蔔、毛豆與地瓜契作，今年邁入第10年，蘿蔔田有婆婆媽媽快樂田（另有地瓜田）、東慧農場、美濃山下、以撒的田，毛豆有白兔田與喜羊羊農場加入合作行列，蘿蔔與毛豆單項作物都是每股700元，蘿蔔每股約可採收40台斤、毛豆每股約20台斤，開採日期從11月中旬延續至12中旬。
農會指出，股東認購活動主要分成個人股東與企業股東兩部分，詳情可上臉書「美濃白玉蘿蔔及好豆股東會」查詢，或撥打諮詢專線詢問，電話為（07）6831624、0975318392（美濃區農會股東會工作小組）。「2020美濃白玉蘿蔔還有好豆季」活動預定11月14日、15日在美濃客家文物館登場。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言