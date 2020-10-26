又有酒可以領！ 金門下月配售振興經濟專供酒

為活絡金門地區消費動能， 金門縣政府在今年7月發放「1+1振興劵」，今天又宣布為紀念這重要歷史時刻並實質嘉惠鄉親，將於11月9日起發放每位縣民0.75公升56.6度「振興經濟專供酒」1打，採整打銷售不拆解，每瓶的單價為新台幣425元，一打總計新台幣5100元整，但有酒商認為，這款酒的標籤設計太醜，可能會影響收購的意願，目前還在觀望中。

金門縣政府財政處表示，今年度金門地區整體經濟因受新冠肺炎疫情影響，導致小三通停航、縣民消費意願下滑等非預期因素，衝擊金門地區經濟成長甚鉅，縣府繼「1+1振興劵」後，將於11月9日起展開配售作業，配售酒品為0.75公升56.6度「振興經濟專供酒」1打（共計有12瓶)，採整打銷售不拆解，每瓶的單價為新台幣425元，一打總計新台幣5100元整。

縣民如果於110年2月12日（含）已設籍本縣連續滿4年以上，並已年滿20歲者，取得一般配售資格，請於鄉鎮配售期間向各村里配售點申購，各鄉鎮配售期程依序為金城鎮的配售日期109年11月09、10、11日；烈嶼鄉配售日期109年11月10、11、12日；金湖鎮配售日期109年11月11、12、13日、金寧鄉配售日期109年11月12、13、14日）、金沙鎮配售日期109年11月13、14、15日。符合一般配售資格縣民如果無法在鄉鎮配售期間申購本次配售酒品，可於109年12月28至30日3天期間向金酒公司寧山庫（營業時間上午8:00-11:30，下午1:30-4:30）辦理補申購，逾期仍未申購，不再受理補申購。

縣府也提醒民眾，此次振興專供酒的提貨券領酒期限只到11月30日，請鄉親把握期限；配售是縣府的提振經濟措施，因此金酒公司僅收現金，每位符合資格縣民可申購1打，共計新臺幣5100元，不拆解分售。此次振興經濟專供酒配售工作滿一年資格認證，與110年春節家戶購酒一併辦理，而工作認證符合資格之鄉親至110年中秋節家戶購酒（含）均不須再辦理工作認證。補申購及工作認證合格鄉親購買振興經濟專供酒，金酒公司（寧山庫）僅提供實體酒不提供提貨單。

據了解，先前這款酒品的標籤在網路上曝光時，遭不少人批評太醜，有人質疑設計不用心，看起來像「松香水」，幾乎一面倒的看衰，據李姓酒商表示，因為市場上的酒品實在太多，這款酒的收購價可能趨保守，這部分要等11月3日酒類同業工會與金酒開會研商後，才會敲定收購價。

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