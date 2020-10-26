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六龜文武社區成立關懷據點 長輩一周聚會兩次
高雄市老年人口的比率突破16%，為照顧更多偏鄉長輩，高雄市六龜區文武社區今天成立關懷據點，高市議員林富寶、六龜區長楊孝治與文武社區發展協會理事長李豐名等人揭牌啟用，據點初期招收35位65歲以上長輩，社區長輩每周固定聚會，促進身心健康。
因應台灣進入高齡化社會，各地社區陸續成立關懷據點，安排老人共餐或課程鼓勵社區長輩走出家門。六龜區已有新威、六龜、新開等地成立關懷據點。六龜區文武社區發展協會理事長李豐名出面號召，一群熱心志工加入團隊籌備關懷據點，今天上午正式揭牌成立，一周提供兩天服務。
高市府社會局指出，文武社區照顧關懷據點的長輩們共有35位，多數長輩到據點活動之後，心情愉快笑容也變多；子女可為家中長輩找尋住家附近的關懷據點參與活動，各區據點資料可電洽長青綜合服務中心07-7710055轉教保課詢問，或至高雄市政府社會局長青綜合服務中心網站「社區照顧關懷據點專區」查詢。
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