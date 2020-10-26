六龜文武社區成立關懷據點 長輩一周聚會兩次

高雄市老年人口的比率突破16%，為照顧更多偏鄉長輩，高雄市六龜區文武社區今天成立關懷據點，高市議員林富寶、六龜區長楊孝治與文武社區發展協會理事長李豐名等人揭牌啟用，據點初期招收35位65歲以上長輩，社區長輩每周固定聚會，促進身心健康。

因應台灣進入高齡化社會，各地社區陸續成立關懷據點，安排老人共餐或課程鼓勵社區長輩走出家門。六龜區已有新威、六龜、新開等地成立關懷據點。六龜區文武社區發展協會理事長李豐名出面號召，一群熱心志工加入團隊籌備關懷據點，今天上午正式揭牌成立，一周提供兩天服務。