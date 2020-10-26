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屏東某護理之家傳虐待？ 男子多處瘀青曾出血命危

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
屏東一名林姓男子（32歲）於屏東麟洛某護理之家疑似遭到虐待。記者陳弘逸／翻攝
屏東一名林姓男子（32歲）於屏東麟洛某護理之家疑似遭到虐待。記者陳弘逸／翻攝

屏東一名林姓男子（32歲）15年前因車禍癱瘓，去年轉到屏東麟洛某護理之家療養，豈料，家屬去年底陸續發現，林男疑似發生受虐與照顧疏失等情形，於是投訴療養院，護理之家也回應，林男本身就會拍打身體，還常因情緒失控與護理人員發生拉扯才會受傷，對此，屏東縣政府衛生局將調查。

林姓男子家屬表示，林在2019年8月入住，屏東麟洛護理之家，隨後發現林男身上陸續出現瘀青等外傷，雖然第一時間院方回應是手臂瘀青擦撞所造成，但家屬認為，照顧林男多年，此瘀青比較像是外傷。

不久後，林因為有出血等情形，送醫急救一度出現命危，因此，家屬最後忍無可人憤而投訴護理之家有照顧疏失，還指控有另一名精神疾病的住民推壓林男等虐待行徑。

對此，護理之家回應，林男車禍後的遺症會自己拍打身體，情緒也比較激動，因此，還會影響其他同房病患，甚至有時護理人員在照料他時，還會受到波及，

護理之家表示，因為林有服用藥物，副座作用容易造成瘀青，再加上，他自身拍打，以及與護理人員拉扯，多少會導致瘀青，並無虐待等情事，另外，家屬指控的照料疏失，院方也都依據家屬要求照顧林，也都有拍照回報。

縣府衛生局長照中心主任田禮芳表示，本案在本月初就已經收到家屬投訴，目前已經協同警方將會針對該護理之家的行政、照顧與醫療狀況進行調查。

屏東一名林姓男子（32歲）於屏東麟洛某護理之家疑似遭到虐待。記者陳弘逸／翻攝
屏東一名林姓男子（32歲）於屏東麟洛某護理之家疑似遭到虐待。記者陳弘逸／翻攝

車禍 屏東

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