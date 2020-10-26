志工招募兩樣情！文教場館夯 服務身障最缺

高雄有2197支隊伍、逾10萬名各類型志工，在公部門、醫院、美術館等各場域都有志工身影。高雄市志願服務資源中心媒合志工需求發現，圖書館、美術館等文教場館志工最夯，高美館志工有上千人規模，選才經過面談。服務身障者、失智長輩的志工最缺。

高美館志工陣容強大，人數逾上千人，平均年齡60歲，女生占8成。每年有新血加入，志工人才庫臥虎藏龍，退休公教人士是大宗，不乏大學教授、企業主等，詩人余光中遺孀范我存也是資深志工。志工放下職場角色、身段，全心投入，體認「平等」也是當志工重要一課。

高美館行銷部主任陳茹萍說，余師母范我存女是在1996年、招募第五期志工時加入，迄今已23年，是高美館榮譽志工。

高美館常態值勤志工約千人上下，平均每天安排志工110人上場，分布在入口、櫃台、展館等，互動性導覽需要志工輔助，維持展場秩序等，志工也是不可或缺的人力。防疫期間，志工協助量體溫、登錄資料等，人力需求增加。

「志工是高美館對外形象重要一環！」陳茹萍說，高美館重視志工培訓及成長，定期規畫志工課程，有烏克麗麗等社團，透過社團強化志工凝聚力，結交志同道合朋友是當志工一大收穫。儀態、應對態度訓練也沒輕忽，展場志工自備白上衣，下半身著黑裙或黑褲，再搭配館方提供的西裝外套，展現專業。

62歲婦人施瑞琴從職場退休後，成為全職志工，加入高美館志工團隊5年，她說，當志工會上癮，已經停不下來，認識聊得來的朋友是另一種收穫與滿足。