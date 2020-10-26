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志工招募兩樣情！文教場館夯 服務身障最缺
高雄有2197支隊伍、逾10萬名各類型志工，在公部門、醫院、美術館等各場域都有志工身影。高雄市志願服務資源中心媒合志工需求發現，圖書館、美術館等文教場館志工最夯，高美館志工有上千人規模，選才經過面談。服務身障者、失智長輩的志工最缺。
高美館志工陣容強大，人數逾上千人，平均年齡60歲，女生占8成。每年有新血加入，志工人才庫臥虎藏龍，退休公教人士是大宗，不乏大學教授、企業主等，詩人余光中遺孀范我存也是資深志工。志工放下職場角色、身段，全心投入，體認「平等」也是當志工重要一課。
高美館行銷部主任陳茹萍說，余師母范我存女是在1996年、招募第五期志工時加入，迄今已23年，是高美館榮譽志工。
高美館常態值勤志工約千人上下，平均每天安排志工110人上場，分布在入口、櫃台、展館等，互動性導覽需要志工輔助，維持展場秩序等，志工也是不可或缺的人力。防疫期間，志工協助量體溫、登錄資料等，人力需求增加。
「志工是高美館對外形象重要一環！」陳茹萍說，高美館重視志工培訓及成長，定期規畫志工課程，有烏克麗麗等社團，透過社團強化志工凝聚力，結交志同道合朋友是當志工一大收穫。儀態、應對態度訓練也沒輕忽，展場志工自備白上衣，下半身著黑裙或黑褲，再搭配館方提供的西裝外套，展現專業。
62歲婦人施瑞琴從職場退休後，成為全職志工，加入高美館志工團隊5年，她說，當志工會上癮，已經停不下來，認識聊得來的朋友是另一種收穫與滿足。
相較於高美館、圖書館等志工很熱門，財團法人台灣省私立台灣盲人重建院等社福團體要找志工人力就沒那麼順利，陪伴盲人、身心障礙者需要更多耐心，志工需要基礎訓練，才能將助人心意做更好發揮。
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