屏東內埔鄉出現首例鼬獾驗出狂犬病
屏東縣動物防疫所今指出，有民眾9月17日在瑪家鄉與內埔鄉交界山區小路撿到一隻鼬獾屍體，10月5日送檢後，6日經檢測狂犬病陽性反應，也是內埔鄉第一個狂犬病陽性案例。
屏東縣動物防疫所指出，避免疫情擴及犬貓危害人畜安全，動防所在11月1日上午9時至12時在內埔鄉公所舉辦加強犬貓狂犬病疫苗注射工作，請民眾攜帶3月齡以上犬貓及身分證踴躍參加。相關資訊電洽08-7224109分機21，或到屏東縣動物防疫所官網查詢。
屏東縣動防所指出，從2013年開始統計到今年9月底，鼬獾驗到狂犬病陽性的鄉鎮市有霧台鄉、瑪家鄉、獅子鄉、牡丹鄉、恆春鎮、泰武鄉、枋寮鄉、春日鄉、三地門鄉與高樹鄉共35件；另外白鼻心驗出狂犬病部分，恆春鎮有3例。
屏東縣動防所指出，狂犬病是重大人畜共通傳染病，會感染所有哺乳類動物，發病後死亡率幾乎達100%，全世界人類感染狂犬病的案例中，近99%是被罹患狂犬病的狗咬傷所致，預防狂犬病最有效的方式就是每年替犬貓完成狂犬病疫苗施打。
動防所指出，雖然台灣疫情目前侷限在鼬獾、白鼻心等野生動物，也請民眾遵守「二不一要」原則共同防範狂犬病：不接觸野生動物、不棄養寵物、要每年帶犬貓及人工飼養的食肉目動物注射狂犬病疫苗；以確保毛小孩及民眾安全。
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