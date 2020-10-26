屏東內埔鄉出現首例鼬獾驗出狂犬病

屏東縣動物防疫所今指出，有民眾9月17日在瑪家鄉與內埔鄉交界山區小路撿到一隻鼬獾屍體，10月5日送檢後，6日經檢測狂犬病陽性反應，也是內埔鄉第一個狂犬病陽性案例。

屏東縣動物防疫所指出，避免疫情擴及犬貓危害人畜安全，動防所在11月1日上午9時至12時在內埔鄉公所舉辦加強犬貓狂犬病疫苗注射工作，請民眾攜帶3月齡以上犬貓及身分證踴躍參加。相關資訊電洽08-7224109分機21，或到屏東縣動物防疫所官網查詢。

屏東縣動防所指出，從2013年開始統計到今年9月底，鼬獾驗到狂犬病陽性的鄉鎮市有霧台鄉、瑪家鄉、獅子鄉、牡丹鄉、恆春鎮、泰武鄉、枋寮鄉、春日鄉、三地門鄉與高樹鄉共35件；另外白鼻心驗出狂犬病部分，恆春鎮有3例。

屏東縣動防所指出，狂犬病是重大人畜共通傳染病，會感染所有哺乳類動物，發病後死亡率幾乎達100%，全世界人類感染狂犬病的案例中，近99%是被罹患狂犬病的狗咬傷所致，預防狂犬病最有效的方式就是每年替犬貓完成狂犬病疫苗施打。