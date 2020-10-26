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楊鎮浯拜會航港局 獲善意回應46億金門港建設經費

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣長楊鎮浯日前率隊拜會交通部航港局局長葉協隆，就金門港埠建設計畫、來金郵輪錨泊區域等議題進行討論，獲得葉協隆善意回應，允諾支持挹注建設經費46億元。圖／縣府提供
金門縣長楊鎮浯日前率隊拜會交通部航港局局長葉協隆，就金門港埠建設計畫、來金郵輪錨泊區域等議題進行討論，獲得葉協隆善意回應，允諾支持挹注建設經費46億元。圖／縣府提供

小三通客、貨運是攸關金門發展的重要產業，108年客運旅次也來到歷史新高的196萬人次；雖然從今年2月起客運受新冠病毒疫情影響關閉，但金門縣府仍積極籌辦水頭港大型旅客服務中心興建工程，為爭取中央對相關建設的支持與協助，縣長楊鎮浯日前率隊拜會交通部航港局局長葉協隆，就金門港埠建設計畫、來金郵輪錨泊區域等議題進行討論，獲得葉協隆善意回應，允諾支持挹注建設經費46億元。

楊鎮浯在上週率觀光處處長丁健剛，港務處處長何佩舉等人，拜會交通部航港局局長葉協隆，楊鎮浯說明，目前縣府團隊積極辦理工程採購招標作業，預計11月將進入議價決標階段；為求採購程序完整及工程儘速完成發包及開工，會中亦請航港局能給予支持，盡速核定金門港埠建設修正計畫。

葉局長表示，水頭港大型旅客服務中心是金門重要工程建設，也是國門形象之形塑與展現，航港局非常支持該建設，因此針對該工程所增加的預算，將盡量給予協助。目前修正計畫已核轉交通部，近期將予以核定，以提供金門商港各項建設之實質幫助。

另有關「金門港埠建設計畫（111到115年）」5年期計畫，提報預算約53億，縣府團隊分別就四港區提出相關建設計畫：

「九宮港區」：大橋通車後客、貨合一碼頭將辦理轉型，重新定為遊艇港及各離島藍色公路海上觀光基地，並新興規劃避颱碼頭泊位設施，提供目前縣有客船及貨船使用。

「料羅港區」：屬金門縣對外貨運樞紐，也是台灣本島貨物中轉大陸地區主要通商口岸，縣府推動大物流產業鏈中，扮演金門經濟向前驅動大齒輪，港務處將於年底完成「海運快遞專區」招商，並著手興建料羅北碼頭圍堤造地工程，提供中轉金門貨物使用。

「水頭港區」：金門縣對外客運港口，除提供小三通旅客使用外，後續中央推動藍色公路計畫-萬噸級探索系列郵輪已規劃由水頭港區靠泊，除刻正招標中的「水頭旅客中心興建工程」外，後續水頭港相關基礎設施及道路工程等將一併施作。

「馬山港區」：這是金門新設港區，後續定位為泉州航線及翔安機場客運碼頭，並預劃提供遊艇付費泊區，達成多功能使用港區目標，預定於110年起辦理建港前置規畫作業。

會中針對各港區執行項目推動順序及期程，也逐一交流研討，在楊鎮浯全力爭取下，航港局同意所提5年計畫全力支持46億元，並視後續計畫推動實際情形，逐年彈性滾動修正，確保縣府建港執行預算經費無虞。

金門 航港局 碼頭

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