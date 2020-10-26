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古寧頭戰役71周年辦祭祀法會 山東饅頭、辣椒醬上桌

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門盈春閣餐廳老板李甘桐連續幾年都出錢出力協辦「啟建古寧頭戰役71周年紀念法會」，這兩天也都到現場，忙進忙出，讓人很感動。記者蔡家蓁／攝影
金門盈春閣餐廳老板李甘桐連續幾年都出錢出力協辦「啟建古寧頭戰役71周年紀念法會」，這兩天也都到現場，忙進忙出，讓人很感動。記者蔡家蓁／攝影

為緬懷「古寧頭戰役」犧牲奉獻的先烈，陸軍金門防衛指揮部今日舉辦「古寧頭戰役71周年悼念陣(公)亡將士祭祀活動」，在太武山忠烈殿舉行祭祀典禮，由指揮官賀政親自主持，他偕同金門縣政府副縣長黃怡凱、議會副議長周子傑與一級主管及地方鄉鎮首長一同上香、獻花及默哀等儀式，表達對烈士們的追思與感念。

民國38年10月25日發生的古寧頭戰役，解放軍28軍下屬3個團共9000餘人渡海進攻金門，國共激戰3天至27日結束，據資料顯示，共軍共有5175人陣亡、3873人被俘；國軍則有2437人陣亡、3700多人受傷，此役國軍奏捷，轉敗為勝，穩住了風雨飄搖的情勢，穩定了兩岸的局勢。

除了有官方版祭祀典禮的，今年也特別邀請金門縣佛教會、地藏王菩提禪寺協會及太武山海印寺等佛教團體協助辦理「啟建古寧頭戰役71周年紀念法會」，共同向這場光榮戰役中犧牲的先烈英靈，致上最崇高的敬意。

金門縣佛教會榮譽理事長釋性海表示，太武山公墓在民國42年落成，裡面供奉著數千名當年在戰役中死亡的國軍將士，「沒有他們就沒有我們」，特別辦這場法會，來感念他們的犧牲。

釋性海透露， 這項法會從去年開始盛大舉行，今年是第二屆，當初是由前金防部指揮官姜振中與盈春閣餐廳老板李甘桐、蔡仁豪等人共同促成，大家出錢出力，共同玉成這項盛事；法會主要針對古寧頭、大二擔戰場犧牲的亡靈所辦，共擺了60桌供桌，考量當年參戰將士都是山東、湖南等北方人，法會的供桌除了有飲料、泡麵外，還準備山東大饅頭、辣椒醬與麵食，迎合他們的口味，希望「蒙山」，讓陣亡的三軍亡靈能透過超薦功德，早登西方極樂淨土。

另外，李甘桐也說，為了這場法會，不少善心人士籌備了將近一個月，才得以順利舉行，法會上除了有很多軍用罐頭與大米，考量以前阿兵哥打仗時，都沒有好的軍服可穿，軍方也準備一堆迷彩服、軍帽、醫藥包來祭祀，等拜完後，再拿回去使用。

由於本月初才發生小金門戰車翻覆，造成一位士兵死亡的不幸意外，讓這場法會顯得有點敏感，對此賀政澄清，這場祭祀與法會，「沒有特殊、也沒有不正常」，每年都辦，跟出事沒有任何關係，全部都按照計畫來執行。

「啟建古寧頭戰役71周年紀念法會」共擺了60桌普度供桌，桌上的大饅頭、辣椒醬很特別。記者蔡家蓁／攝影
「啟建古寧頭戰役71周年紀念法會」共擺了60桌普度供桌，桌上的大饅頭、辣椒醬很特別。記者蔡家蓁／攝影
陸軍金門防衛指揮部今日舉辦「古寧頭戰役71周年悼念陣(公)亡將士祭祀活動」，在太武山忠烈殿舉行祭祀典禮，由指揮官賀政親自主持。記者蔡家蓁／攝影
陸軍金門防衛指揮部今日舉辦「古寧頭戰役71周年悼念陣(公)亡將士祭祀活動」，在太武山忠烈殿舉行祭祀典禮，由指揮官賀政親自主持。記者蔡家蓁／攝影
金防部也出動多位阿兵哥到法會現場幫忙，與民間共同來舉辦法會。記者蔡家蓁／攝影
金防部也出動多位阿兵哥到法會現場幫忙，與民間共同來舉辦法會。記者蔡家蓁／攝影
金防部也動員眾多士官兵到場參與公祭，緬懷先烈的英勇犧牲。記者蔡家蓁／攝影
金防部也動員眾多士官兵到場參與公祭，緬懷先烈的英勇犧牲。記者蔡家蓁／攝影

金門 古寧頭戰役 國軍

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