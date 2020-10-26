澎湖七美海洋巡守隊 保育漁業資源有成
澎湖七美海洋巡守隊巡查漁業資源保育區，1年來有成，志工巡守隊最近在水下看到豐富生態，欣喜海洋漁業資源得以永續。
澎湖七美平和社區發展協會25日首次以「顧海的人」進行漁業資源保育成果發表，七美海洋巡守隊分享海洋守護保育的甜蜜果實，發現水下的馬糞海膽、硨磲貝、銀塔鐘螺等物種生態豐富。
如同秋日裡慶豐收般，七美鄉長呂啟俊親自頒發感謝狀給葉信男、董美雲等多名海洋巡守志工，感謝志工終年的辛勞。其中70餘歲的老漁民陳清專，一生以討海維生，會開船但不會騎車，在漁閒之時，都是以徒步方式前往保育區岸際巡守，看守最熟悉的作業海域。
澎湖南海的七美島，島民大都以沿近海漁業維生，受大自然環境與濫捕等影響，漁業資源量普遍減少，近年海洋保育意識抬頭，縣府於民國88年底在西濱海岸劃設漁業資源保育區，地方政府輔導培育平和社區成立志工巡守隊，並提出「巡守及資源監控保育計畫」，由志工自主守護，落實管理家鄉的漁業資源。
澎湖七美漁業資源保育區，縣府在民國88年底公告，自七美鄉平和村（大港）低潮線向外海延伸100公尺沿岸海域，全年禁捕九孔、馬糞海膽、龍蝦、鐘螺等物種。
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