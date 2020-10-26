馬山建港期程進展大 中央挹注8千萬前置費

金門縣政府今天表示，在縣長楊鎮浯爭取馬山建港下，交通部航港局同意補助新台幣8100萬前置作業費用，並提前在2021年起發包辦理。推估未來每年可為金門帶來20億元產值。

目前金門國內商港小三通客運是以水頭港對接廈門五通港及泉州石井港。縣府觀光處表示，水頭港航班數量仍以往來五通港為大宗，約占8成以上；但相較於廈門市人口僅有429萬，泉州市人口已超過880萬，而且是福建省經濟活動最為蓬勃的地區，未來金門旅遊發展將著眼於對接吸引泉州市、莆田市及周邊地區龐大旅遊人口。

觀光處進一步表示，馬山港區定位為小三通客、貨運輔助港口，主要對接泉州石井港及分流未來翔安機場轉運旅客。推估未來馬山港正式營運後每年市場運量約達74萬人次，能為金門地區帶來每年近20億元經濟產值。到時金、廈、泉海上交通旅遊網成形，將更加深化地區一日生活圈，促進觀光及商務往來活動。

縣府在108年完成「金門東半島多功能碼頭可行性評估」案，選擇在馬山西側海域增設金門國內商港第四港區，隨後辦理商港區域劃定作業，劃定成果預定年底提報交通部核定。

楊鎮浯最近拜會航港局局長葉協隆。縣府表示，航港局允諾確保相關作業項目及經費修正納入106-110年金門港埠建設計畫中提前辦理，並在下一期111-115年金門港埠建設計畫就馬山港實體工程項目辦理設計作業；各項目總計為縣庫爭取到中央補助款8100萬元整，提前在110年起逐項發包併行辦理。

縣府觀光處轉述，葉協隆表示，中央重視馬山建港案，交通部部長林佳龍去年曾到預定地現勘，航港局將持續推動馬山建港，也會邀集中央相關單位協商制定相關辦理準則，推動港區建設進度。