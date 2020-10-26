75歲阿嬤樂當志工 熱情30年如一日

高雄75歲婦人林滿妹在2個兒子成家立業後，她踏出家庭，當志工成為人生下半場重心。她騎單車或搭計程車到服務據點，出錢出力樂在其中，丈夫、兒孫也相當支持，滿妹阿嬤說，當志工獲得的快樂與滿足遠甚於付出。高雄市志願服務資源中心分析，志工主力族群是65歲以上退而不休長輩，其次是55至64歲，性別比大約男生3成、女生7成，女生比男生當志工意願高。

滿妹阿嬤民國82年投入志工行列就停不下來，不分晴雨，騎單車40分鐘路程，從鳥松區住家到市區的婦女服務中心，之後曾在三民區社福中心、實物銀行、鳥松區環保志工隊服務，目前是高雄市社會局志工，曾出任志工團團長，前年獲頒全國好人好事代表。

「當志工不會累，愈付出愈健康！」滿妹阿嬤表示，她人生上半場在家相夫教子，2個兒子是醫師，人生下半場定位就是當快樂志工，這一目標和信念讓她老後生活有重心，也得到被需要的成就感。

高雄市秘書長楊明州說，滿妹阿嬤總是掛著溫暖笑容，在服務過程散播正能量，不只滿妹阿嬤，高雄有2197支隊伍、逾10萬名各類型志工，一年累計志工服務達1200萬小時，志工是城市寶貴的人力資源，注入強大能量，在公部門、醫院、學校、美術館等各領域，都有志工身影。

高雄市社會局長謝琍琍說，高雄志工人數僅次於新北市、台中市，志工風氣盛，高齡、樂齡志工愈來愈多，甚至有百歲人瑞在關懷據點當志工，成為典範。謝琍琍建議，民眾可依據興趣、專長選擇志工類型，有新住民發揮語言優勢當翻譯志工，也有老師延續關懷投入導覽服務，表現亮眼。

「志工之道，就是保持初心！」社會局副局長葉玉如說，志工是無所求付出，經過一定時數基礎、特殊訓練，部分單位提供交通、便當等補貼，單位會幫志工申辦保險，發心服務不能忽視安全，建議家訪等任務採兩人一組。

高雄市社會局今年邀主播房業涵出任志願服務推廣大使，在高雄市123視障追風協力車協會安排下，房業涵陪視障者騎單車運動，到實物銀行整理物資，也前往玩具物藏館整理二手玩具。她說，施比受有福，志工是城市最美的力量。