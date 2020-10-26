快訊

51歲男打流感疫苗命危 台中衛生局：剛清醒仍嗜睡未脫險境

評／關掉中天的麥克風，是打壓異己或維護民主？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

75歲阿嬤樂當志工 熱情30年如一日

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
75歲婦人林滿妹（右）投入志工服務30年如一日，熱情不減，社會局副局長葉玉如稱讚滿妹阿嬤是志工典範。記者王慧瑛／攝影
75歲婦人林滿妹（右）投入志工服務30年如一日，熱情不減，社會局副局長葉玉如稱讚滿妹阿嬤是志工典範。記者王慧瑛／攝影

高雄75歲婦人林滿妹在2個兒子成家立業後，她踏出家庭，當志工成為人生下半場重心。她騎單車或搭計程車到服務據點，出錢出力樂在其中，丈夫、兒孫也相當支持，滿妹阿嬤說，當志工獲得的快樂與滿足遠甚於付出。高雄市志願服務資源中心分析，志工主力族群是65歲以上退而不休長輩，其次是55至64歲，性別比大約男生3成、女生7成，女生比男生當志工意願高。

滿妹阿嬤民國82年投入志工行列就停不下來，不分晴雨，騎單車40分鐘路程，從鳥松區住家到市區的婦女服務中心，之後曾在三民區社福中心、實物銀行、鳥松區環保志工隊服務，目前是高雄市社會局志工，曾出任志工團團長，前年獲頒全國好人好事代表。

「當志工不會累，愈付出愈健康！」滿妹阿嬤表示，她人生上半場在家相夫教子，2個兒子是醫師，人生下半場定位就是當快樂志工，這一目標和信念讓她老後生活有重心，也得到被需要的成就感。

高雄市秘書長楊明州說，滿妹阿嬤總是掛著溫暖笑容，在服務過程散播正能量，不只滿妹阿嬤，高雄有2197支隊伍、逾10萬名各類型志工，一年累計志工服務達1200萬小時，志工是城市寶貴的人力資源，注入強大能量，在公部門、醫院、學校、美術館等各領域，都有志工身影。

高雄市社會局長謝琍琍說，高雄志工人數僅次於新北市、台中市，志工風氣盛，高齡、樂齡志工愈來愈多，甚至有百歲人瑞在關懷據點當志工，成為典範。謝琍琍建議，民眾可依據興趣、專長選擇志工類型，有新住民發揮語言優勢當翻譯志工，也有老師延續關懷投入導覽服務，表現亮眼。

「志工之道，就是保持初心！」社會局副局長葉玉如說，志工是無所求付出，經過一定時數基礎、特殊訓練，部分單位提供交通、便當等補貼，單位會幫志工申辦保險，發心服務不能忽視安全，建議家訪等任務採兩人一組。

高雄市社會局今年邀主播房業涵出任志願服務推廣大使，在高雄市123視障追風協力車協會安排下，房業涵陪視障者騎單車運動，到實物銀行整理物資，也前往玩具物藏館整理二手玩具。她說，施比受有福，志工是城市最美的力量。

每年12月5日是國際志工日，社會局今年主打志工活動趣、至工學習趣、志工活力趣三大主題，提倡志工風氣，讓社會更暖。

主播房業涵說，施比受有福，志工是城市最美的力量。記者王慧瑛／攝影
主播房業涵說，施比受有福，志工是城市最美的力量。記者王慧瑛／攝影
每年12月5日是國際志工日，社會局今年主打志工活動趣、至工學習趣、志工活力趣三大主題，提倡志工風氣，讓社會更暖。記者王慧瑛／攝影
每年12月5日是國際志工日，社會局今年主打志工活動趣、至工學習趣、志工活力趣三大主題，提倡志工風氣，讓社會更暖。記者王慧瑛／攝影
高雄市社會局長謝琍琍（右）說，高雄志工人數僅次於新北市、台中市，志工風氣盛，高齡、樂齡志工愈來愈多，甚至有百歲人瑞在關懷據點當志工，成為典範。記者王慧瑛／攝影
高雄市社會局長謝琍琍（右）說，高雄志工人數僅次於新北市、台中市，志工風氣盛，高齡、樂齡志工愈來愈多，甚至有百歲人瑞在關懷據點當志工，成為典範。記者王慧瑛／攝影
75歲婦人林滿妹（右二）投入志工服務30年如一日，是資深志工典範，主播房業涵（左二）是今年志願服務推廣大使。記者王慧瑛／攝影
75歲婦人林滿妹（右二）投入志工服務30年如一日，是資深志工典範，主播房業涵（左二）是今年志願服務推廣大使。記者王慧瑛／攝影
高雄市社會局今年邀主播房業涵（右五）出任志願服務推廣大使。記者王慧瑛／攝影
高雄市社會局今年邀主播房業涵（右五）出任志願服務推廣大使。記者王慧瑛／攝影
主播房業涵（左）說，當志工施比受有福，志工是城市最美的力量。記者王慧瑛／攝影
主播房業涵（左）說，當志工施比受有福，志工是城市最美的力量。記者王慧瑛／攝影

高雄市 阿嬤 單車

延伸閱讀

台中滿月嬰及2歲女遭虐傷 母報警急搬離前雇主租處

六龜員警單月兩件酒駕 成立「共駕親友團」由警友會買單

高雄闖紅燈數5年內增18萬件 議員：紅單寄60天，太久了

黃捷和社工會批高雄晚晴要社工回捐、離職　晚晴有話說

相關新聞

屏東Pbike11月起改採累計計費 半小時仍免費

屏東公共自行車Pbike營運將滿6周年，累積總使用人數突破335萬人次，為朝永續服務，屏東公共自行車從2020年11月起...

75歲阿嬤樂當志工 熱情30年如一日

高雄75歲婦人林滿妹在2個兒子成家立業後，她踏出家庭，當志工成為人生下半場重心。她騎單車或搭計程車到服務據點，出錢出力樂...

兵工廠遷建逾122億 高市府成立廉政平台抵擋不當干預

高雄205兵工廠遷建案歷時18年今年終於發包，預計分三標執行，釋出56公頃土地進一步推進亞洲新灣區建設，整體遷建經費高達...

排灣族「狩與守」 與山林共存

屏東縣來義鄉傳統狩獵文化協會成立3年，加入協會取得獵人證，須遵從狩獵公約，肩負資源永續、文化傳承使命。部落獵人王長治從小...

拖吊廣播爭議／學者：執法不必做得太卑微

拖吊廣播各縣市做法不一，學者認為，以交通管理角度其實不需廣播提醒，若市府有規定，業者仍應遵守以免過程瑕疵惹議。交通大學運...

拖吊提醒太小聲 裁罰仍有效

高雄對違規車輛拖吊前廣播提醒行之有年，曾有民眾不滿聲音太小警示作用不足提訴訟想平反，法官認為，提醒音量不影響執法結果，裁...

六龜溫泉合法化 陳其邁允合理放寬

高雄六龜在日治時期曾是採樟重地，市府透過六龜之心計畫讓「洪稇源商號」與「池田屋」重現百年前風華，注入茶香與人文故事對外招...

國際食品展落幕 高市海洋局：營業額與效益達2千萬

「2020高雄國際食品展」一連舉辦4天，高市府邀集22家水產業者組成「海味專區」，連日銷售成績亮麗。市府海洋局表示，50...

少女以數位展歌頌爺奶長壽婚姻 白金婚祕訣：認同對方

今天是九九重陽節，高雄市正勤社區舉辦了一場別開生面的數位藝術展「我才是炫酷」，高師大附中國中部學生張裴倢運用數位合成與漫...

讓弱勢學子安心上學 高市路竹社福單位募近50萬助學

「我不想上學，我想賺錢養家！」家庭經濟不穩定，有些弱勢家庭孩子會有放棄升學去打工的念頭，為鼓勵兒少穩定就學，高雄路竹社福...

「狩與守」展現排灣族的狩獵文化與山林保育

屏東縣來義鄉傳統狩獵文化協會成立3年，守護鄉內野生動物，加入協會後，取得獵人證，且須遵守制定的狩獵公約，會員有近300人...

高雄茂林賞蝶季 即起至明年2月底假日增開公車車次

每年冬季，紫斑蝶群集中出現在大武山的荖濃溪支流溪谷躲避寒冬，是前往茂林賞蝶時機。高雄市交通局配合「2020-2021台灣...

熱門新聞

苗栗縣工業會龍頭余增國車禍死亡 地方錯愕與不捨

降速今照常有2機車摔車 網友譏彰化139線改徒步區

獨／黃偉哲為了國道標示摃中央 高公局決定再改一次

退休師違建2層竟裝鐵門阻拆 拆除大隊搭鷹架爬4樓「攻頂」

彰化八卦山神秘「雙塔」 儲水8萬噸是救急活水

桃園綠線捷運動工縮減車道 民怨回家路遙遠

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。