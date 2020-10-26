205廠遷建投入122.86億 高市府成立廉政平台

205兵工廠遷建工程投入約122.86億元，為使工程推動如期、如質完成，高市府今天成立「205兵工廠遷建案採購廉政專責平台」，副市長史哲盼廉政作為有助加速取得土地與招商。

「205兵工廠遷建案採購廉政專責平台」上午在市府中庭宣示廉政作為，邀集檢察、調查、廉政及專家學者、廠商、利害關係人加入。史哲與廉政署長鄭銘謙，橋頭地檢署檢察長洪信旭、高雄地檢署襄閱主任檢察官徐弘儒等人出席，盼跨域溝通整合，強化採購案外部監督及參與機制，汲取法律面及實務，提升工程成效。

史哲表示，205兵工廠整體都市計畫特定區變更案在1999年確定，歷經將近20年、數任市長之久，終在2016年正式簽約，全案以「代拆代建、先建後遷」配合軍方辦理遷建，過程中推動不易。

史哲說，205兵工廠面積約57公頃，區位位於亞洲新灣區的第二線，附近建案和投資蓬勃發展，代表全案對高雄轉型至為關鍵，若能順利如質如期完成更顯重要性，感謝廉政、檢調等單位參與，「預防勝於治療」，提供法律面及實務上的意見，在先期參與上確保工程優質誕生，在各界協力下達到完美結果。

鄭銘謙也指出，廉政署樂建機關採購，有關成立廉政專責平台是期盼工程如質如期完工，以回應人民的需求；跨域結合公私部門力量，也能讓公務員免除不當的介入，肯定高市府這項互動、跨域機制是施政亮點及民主進步的象徵。

為使灣區的發展更整體全面化，國防部同意配合遷建205兵工廠，並委託高市府代辦遷建工程。遷建工程分3標進行，第1標「中山科學研究院林園營區新建工程」已在民國108年7月動工；第2標「205廠光復營區大樹北營區新建工程-大樹北營區」經費新台幣50.8億元，108月12月動工。

第3標「205廠光復營區大樹北營區新建工程-光復營區」投入經費62億元，也在本月19日開工。市府新建工程處概估3標工程預計112年11月完工，相關地上物等騰空再委由地政局辦理。