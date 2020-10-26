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古寧頭戰役71年 金防部宣示捍衛家園決心

中央社 / 金門縣26日電

緬懷71年前古寧頭戰役犧牲奉獻的陣（公）亡將士，陸軍金門防衛指揮部今天在太武山忠烈殿和公墓悼念並追思。金防部指揮官賀政代表官兵宣示堅決傳承先烈捍衛家園的心志。

1949年10月25日到27日，中國人民解放軍渡海進攻金門，與中華民國國軍在古寧頭激戰3天，共軍最後全軍覆沒。

繼金門縣長楊鎮浯昨天在古寧頭萬善祠祭拜陣公亡將士後，賀政今天也率金防部官兵在太武山忠烈殿和公墓追思烈士。金門縣副縣長黃怡凱、縣議會副議長周子傑、縣府各級主管及地方鄉鎮首長陪祭。

與會者透過上香、獻花及默哀等儀式，表達對烈士的追思與感念。活動中同時安排金門縣佛教會、地藏菩提禪寺慈善救濟協會及太武山海印寺等佛教團體協助辦理紀念法會，向這場光榮戰役中犧牲的先烈英靈，致上崇高敬意。

賀政表示，71年前金門軍民共同捍衛家園，打了這場勝仗，確保台澎金馬安全；今天，紀念活動在宣示金門軍民傳承捍衛家園的心志，並感念為金門犧牲奉獻先烈，軍民矢志在各自工作崗位上善盡職責。

黃怡凱也表示，以感恩的心紀念這個日子，感激陣公亡將士為台澎金馬帶來繁榮的好光景；他說，戰爭並非操之在我，但戰爭無情，百姓期盼安居樂業，和平才是最高的價值。

金門 戰爭 佛教

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