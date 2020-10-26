聽新聞
test
0:00 / 0:00
兵工廠遷建逾122億 高市府成立廉政平台抵擋不當干預
高雄205兵工廠遷建案歷時18年今年終於發包，預計分三標執行，釋出56公頃土地進一步推進亞洲新灣區建設，整體遷建經費高達122億，是高雄市現行最大的公共工程案，為避免執行過程受不當外力干擾，高雄市政府今攜手廉政署成立「廉政平台」，期許在全民共同監督下，全案如期如質誕生。
205兵工廠遷建案採購廉政平台今早在高市府四維行政中心啟動，高雄市副市長史哲、法務部廉政署長鄭銘謙及雄檢、橋檢、高雄市調處等要員，仿電影星際大戰絕地勇士持光劍出鞘，象徵正義、公正與秩序，讓此一遷建案能在透明監督機制下，順利執行。
預定遷離的205兵工廠光中營區，占地56公頃，坐落與高雄亞洲新灣區精華地段，高雄市長陳其邁冀望未來土地釋出後，能引入5G及AIOT等產業，讓高雄邁向智慧之都，脫胎換骨。
副市長史哲今早表示，205兵工廠兵工廠都市計畫特定區變更案早在民國88年即確立，歷任市長卻歷經18年與國防部協商，至2016年才簽約，今年發包工程，過程相當不容易。這處地點區位上亞洲新灣區的第二線，附近建案及相關投資已蓬勃發展，對高雄轉型而言，至為關鍵，「預防重於治療，盼廉政平台的成立能讓此案如期如質，且毫無問題的誕生」。未來高雄其他重大工程建設，也會延續此一精神推動。
廉政署長鄭銘謙表示，採購廉政平台是預防觀念的超前部署，此平台跨域整合包括檢調，專家學者、廠商及利害關係人各方合作協力，討論結果會定期揭露，透明公開，透過此機制，希望避免公務員受到不當干預，廠商可以好好履約，並達到全民監督。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言