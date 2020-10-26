兵工廠遷建逾122億 高市府成立廉政平台抵擋不當干預

高雄205兵工廠遷建案歷時18年今年終於發包，預計分三標執行，釋出56公頃土地進一步推進亞洲新灣區建設，整體遷建經費高達122億，是高雄市現行最大的公共工程案，為避免執行過程受不當外力干擾，高雄市政府今攜手廉政署成立「廉政平台」，期許在全民共同監督下，全案如期如質誕生。

205兵工廠遷建案採購廉政平台今早在高市府四維行政中心啟動，高雄市副市長史哲、法務部廉政署長鄭銘謙及雄檢、橋檢、高雄市調處等要員，仿電影星際大戰絕地勇士持光劍出鞘，象徵正義、公正與秩序，讓此一遷建案能在透明監督機制下，順利執行。

預定遷離的205兵工廠光中營區，占地56公頃，坐落與高雄亞洲新灣區精華地段，高雄市長陳其邁冀望未來土地釋出後，能引入5G及AIOT等產業，讓高雄邁向智慧之都，脫胎換骨。

副市長史哲今早表示，205兵工廠兵工廠都市計畫特定區變更案早在民國88年即確立，歷任市長卻歷經18年與國防部協商，至2016年才簽約，今年發包工程，過程相當不容易。這處地點區位上亞洲新灣區的第二線，附近建案及相關投資已蓬勃發展，對高雄轉型而言，至為關鍵，「預防重於治療，盼廉政平台的成立能讓此案如期如質，且毫無問題的誕生」。未來高雄其他重大工程建設，也會延續此一精神推動。