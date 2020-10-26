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推動國際暗空島 大坵星空藝術饗宴登場

中央社 / 連江縣26日電

昨夜「大坵暗空之夜」展演活動馬祖登場，參與者在月色與星空下與藝術同行，聆聽自然，感受馬祖大坵生態之美，預計連續2日辦理活動，朝向推動馬祖大坵島暗空國際認證 。

內政部營建署、交通部觀光局與連江縣政府，共同推動大坵獲得國際暗天協會（International Dark-SkyAssociation, IDA）認證，希望結合減光節能、環境保育、天文旅遊的生態，讓大坵成為「暗空島嶼」。

為提升大坵暗夜星空的觀賞品質，昨夜與今夜都舉辦夜間體驗活動「大坵暗空之夜－動靜」，邀請交通部長林佳龍、內政部長徐國勇、北市議員王世堅見證大坵島滿天星光與美聲。

馬祖大坵島光害小，適合發展國際級暗空公園，展演活動結合島嶼的環境生態，暗空的永續方案及藝術創造力，試圖將大坵打造為具自明性、獨特性與豐富性的魅力島嶼。

活動結合展演與暗空體驗的全感知饗宴，參與者坐躺在大坵草皮上，感受自然風聲、蟲鳴和星空，由肢體藝術家楊世豪的大環演出、舞蹈工作者蔡育珊、葛郁芳等的身體律動，帶領參與者體驗與自然共振的聲音肢體演出，引導觀眾沉浸在無邊際的大坵星夜，在無光害的大坵島，學習「暗靜偕行」，沉靜心情並找回五感經驗。

「大坵暗空之夜－動靜」展演結合環境生態、暗空永續方案及藝術創造力，並串聯北竿島熄燈，宣揚暗空節燈理念，希望透過形成永續低碳的慣例，未來將「大坵暗空之夜活動」打造為地方創生特色。

為總量管制符合島嶼生態環境，活動採限額實名制，繼昨晚居民體驗活動後，北竿鄉公所今晚將舉辦第2場觀眾售票活動。

馬祖 內政部 徐國勇

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