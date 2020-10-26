健鷹新村改設岡山運動中心有譜 高市府爭取土地撥用

高雄市岡山區人口稠密，長期欠缺大型運動場館，高市府預計在原健鷹新村所在地興建北高雄運動中心，目前正向國防部爭取土地無償撥用程序，預計明年元月完成土地撥用程序。

經立委邱志偉與市府多方尋覓，岡山運動中心預定設在阿公店路及空醫院路口，也就是原本的眷村健鷹新村所在地。邱志偉服務處指出，預定地總面積約1萬4132平方公尺，包含消防局岡山分隊在內，腹地十分寬廣；用地屬於國防部土地，預計明年1月完成撥用程序，後續還要經過內政部都委會審議用地變更，才能將機關用地變更為體育用地。