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健鷹新村改設岡山運動中心有譜 高市府爭取土地撥用

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
立委邱志偉（左三）關心運動中心規畫進度，邀集教育部體育署、高雄市政府運動發展局等單位人員會勘。圖／邱志偉服務處提供
立委邱志偉（左三）關心運動中心規畫進度，邀集教育部體育署、高雄市政府運動發展局等單位人員會勘。圖／邱志偉服務處提供

高雄市岡山區人口稠密，長期欠缺大型運動場館，高市府預計在原健鷹新村所在地興建北高雄運動中心，目前正向國防部爭取土地無償撥用程序，預計明年元月完成土地撥用程序。

經立委邱志偉與市府多方尋覓，岡山運動中心預定設在阿公店路及空醫院路口，也就是原本的眷村健鷹新村所在地。邱志偉服務處指出，預定地總面積約1萬4132平方公尺，包含消防局岡山分隊在內，腹地十分寬廣；用地屬於國防部土地，預計明年1月完成撥用程序，後續還要經過內政部都委會審議用地變更，才能將機關用地變更為體育用地。

邱志偉日前邀集教育部體育署、高雄市政府運動發展局等單位人員會勘。立委邱志偉表示，岡山人口數近10萬人，國人運動風氣盛行，會在中央爭取內政部與教育部支持高市府運動發展局提案，讓岡山運動中心早日落成啟用。

岡山運動中心預定地寬廣，未來會跟消防分隊設在一起。圖／邱志偉服務處提供
岡山運動中心預定地寬廣，未來會跟消防分隊設在一起。圖／邱志偉服務處提供

岡山 教育部 內政部

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