原住民傳統技藝人才培育作品 屏東火車站展出

屏東縣政府扶植原民傳統工藝傳承，推動產業創新，今年共開設18類型的原鄉傳統工藝課程，培育專業人才，縣府集結老師及學員的100多件工藝作品，在屏東火車站1樓饗食光展覽區展出作品，展覽期間即日起至11日1日，了解原民文化與工藝創作。

原住民處指出，今年度培育課程邀請18名傳統工藝老師傳授原民木雕、織布、珠繡、十字繡、月桃編織、貼布繡等傳統工藝課程；並結合11名不同領域的講師導入商業模式與地方創生概念，讓120位參訓學員，從中學習與傳承傳統工藝技術。

原民處表示，藉由培育過程挖掘屏東在地原民工藝專業人才，引用地方創生概念，將傳統工藝結合生活美學理念，迎合現代生活型態及潮流發展趨勢，增進原住民族創作及就業競爭力，拓展部落產業運用與提升原鄉產業的經濟產值。

原住民處指出，今年傳統技藝老師及學員的工藝作品有13種類別100多件作品，縣府合作團隊高科大媒合太平洋百貨屏東驛站商場展出，未來持續藉由傳統技藝人才培育課程，讓族人學習傳統工藝技術，促使工藝師、工作坊與地方組織成為傳統技藝培育的搖籃，奠定部落傳統技藝基礎，融入創新作品帶動工藝產能。