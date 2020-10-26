屏東Pbike11月起改採累計計費 半小時仍免費

屏東公共自行車Pbike營運將滿6周年，累積總使用人數突破335萬人次，為朝永續服務，屏東公共自行車從2020年11月起費率調整，採用累積制，每日累積前30分鐘仍為免費，以合理收費模式，肩負城市公共運輸服務角色，帶動城市發展的正向效益。

屏東Pbike從2014年開始營運，為提升公共腳踏車的服務區域並提供更安全舒適的騎乘感受，縣府交通旅遊處今年新建置歸來、潮州鎮共7座租賃站，新購732輛Pbike2.0公共自行車分別在屏東市及潮州鎮上線。

交旅處指出，期透過自行車與站體的系統、設備、路網的建置連結，讓民眾有更便捷舒適的運輸選擇。在不以營利為目的下，建構使用者付費機制，透過合理收費提升服務品質，帶動民眾健康樂活低碳的新生活。

屏東公共自行車營運，主要是民眾通勤、通學仰賴的交通工具，使用對象超過5成是學生。而評估中，每天上下學來回行程時間多數落在30分鐘以內，在兼顧學生族群使用的情形下，Pbike租賃方式從11月1日起費率調整，改採累積制，以每日累積前30分鐘免費計算，累積超過30分鐘後，每次以30分鐘為一級距，一卡通收費10元，信用卡收費20元。

交旅處推出新版Pbike APP，採直覺式圖案點選使用，新增Pbike當日交易查詢、跑馬燈推播及連結大眾運輸資訊等功能。此外，結合年底前多元支付Line Pay QR Code借車功能上線，將可節省至中控台前排隊等候借車的時間，屆時民眾可利用手機在車鎖位置前直接掃描QR Code借車。