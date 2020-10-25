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馬祖大坵橋工程 徐國勇林佳龍盼能提升在地觀光

中央社 / 連江縣25日電

大坵橋是馬祖首座跨海橋梁，內政部長徐國勇今天在馬祖大坵島指出，完工後可結合大坵生態觀光，賞鹿不受海象影響，交通部長林佳龍也到場關切，期待未來發展馬祖觀光亮點。

道路建設是民生經濟及觀光發展的重要基礎，內政部營建署補助北竿鄉公所興辦大坵橋，補助新台幣4.8億元，橋梁的長度494公尺，連結大坵與北竿兩島，完工後有利於兩島的自來水、電力等公共設施共享及救災運補，為大坵的觀光創造附加價值。

徐國勇今天視察馬祖大坵橋等工程進度，負責設計監造的建業工程顧問有限公司簡報表示，橋梁工程須克服海洋急流、潮差等天然挑戰，已完成32%進度，但因東北季風海象問題，潮差過大導致工程微幅落後，預計明年可追趕進度。

徐國勇指出，大坵橋預計在民國111年底完工，未來也將結合生態觀光產業，並維護管理大坵豐富的梅花鹿生態，希望大坵橋工程能克服天候限制，施工順利，盡快發展大坵觀光，未來推動國際暗空島，可為地方進行觀光行銷。

林佳龍表示，交通部推動觀光是與內政部政策相關，未來將跨部會朝觀光立國方向邁進，希望可以找到馬祖的觀光亮點，例如媽祖在馬祖的升天祭朝聖之路、世界級生態景觀藍眼淚、具有最密集的地下坑道與戰地文化，未來拚觀光一定要拚馬祖的特殊體驗，達到口碑行銷。

林佳龍說，預祝橋梁工程順利成功，未來希望均衡發展，讓台澎金馬命運共同體，從防疫大國到成為觀光大國。

馬祖 徐國勇 林佳龍

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