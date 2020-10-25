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國際食品展落幕 高市海洋局：營業額與效益達2千萬
「2020高雄國際食品展」一連舉辦4天，高市府邀集22家水產業者組成「海味專區」，連日銷售成績亮麗。市府海洋局表示，50吋液晶電視、Dyson吸塵器等大獎今天送出，初估4天營業額及後續效益達2千萬元。
經濟部國際貿易局主辦、外貿協會執行、高雄市政府海洋局協辦的「高雄國際食品展」22日在高雄展覽館開幕，每天都有不同好禮送出。今天是食品展最後一天，力麗哲園飯店主廚搭配梓官區漁會示範樹子清蒸龍虎斑理，大廚將備好的樹子、蔥、薑、醬油、辣椒片等材料放入電鍋，搭配新鮮魚產品，民眾在家就能輕鬆煮出頂級料理。
海洋局指出，高雄海味專區買氣旺，展覽期間有許多業者洽詢採購，4天營業額及後續效益預計可達2千萬元，成績斐然。有需求的民眾可至各家網站下單，或前往「高雄海味地圖-高雄市政府海洋局」粉絲專頁查詢最新消息。
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