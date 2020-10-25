少女以數位展歌頌爺奶長壽婚姻 白金婚祕訣：認同對方

今天是九九重陽節，高雄市正勤社區舉辦了一場別開生面的數位藝術展「我才是炫酷」，高師大附中國中部學生張裴倢運用數位合成與漫畫的結合，為一群維繫婚姻半世紀以上的爺爺、奶奶變成海報明星。王國屏、王孫佩蘭夫婦結婚72年，他們透露維持婚姻的秘訣，就是永遠認為對方是最美麗、最棒的就行了！

張裴倢曾與高雄市豐裕里、大林蒲鳳興里合作，展出「我也有少女心」、「阿爸ㄟ願望」大圖數位創作。這次的數位藝術展，與攝影工作者江書蔚合作，主題緊扣高齡者的自信展現，兩人透過數位圖像合成與繪圖，讓平日害羞的爺奶們展現出俏皮可愛的一面，並成為電影明星海報的一部分。

張裴倢說，相對於現在離婚率高漲的社會現況，社區裡高齡的爺爺奶奶們卻展現出愛情的堅定不移，可以做為社會大眾的一個另類思考範本。現場輸出展品中長輩們成為電影男女主角，有的化身為電影《鐵達尼》的主角傑克與羅絲，也有韓劇中的浪漫畫面。