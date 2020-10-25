屏東縣職業餐飲工會選舉結束 選出97名會員代表

屏東縣職業餐飲工會今天上午舉辦會員代表選舉，分別再屏東、潮州、東港舉辦會員代表選舉，一早便陸續有會員到場投票，由於先前據傳選舉疑似有黑道介入，屏東警方也派員到場維護秩序與交通。今天選舉大致順利，除了投票窗口太少，排隊動線混亂導致些許口角以外，並未發生任何衝突，所選出的97位會員代表，也將於明年參加理事與監事選舉。

根據屏東縣職業餐飲工會統計，工會共有11300多名會員，有鑑於屏東縣餐飲工會理事長即將屆滿卸任，因此，近期舉辦工會會員代表選舉，昨天潮州已經陸續選出會員代表，今天則由屏東、東港舉辦會員代表選舉。

由於工會人數眾多，因此，今天一早就出現投票的排隊人潮，警方預估，光屏東今天就會有約2千多名會員到場投票，其中一名會員表示，這是工會有史以來最激烈的選舉，以往選舉情況，都沒有今天那麼熱絡。

投票的過程中，有不少會員反應排隊動線過長又混亂，投票窗口太少，導致晚到的會員先投到票，早到的反而排隊等候一個多小時，因此，發生些許口角衝突，在場維持秩序的警方，也負責出面調解。