讓弱勢學子安心上學 高市路竹社福單位募近50萬助學

「我不想上學，我想賺錢養家！」家庭經濟不穩定，有些弱勢家庭孩子會有放棄升學去打工的念頭，為鼓勵兒少穩定就學，高雄路竹社福中心連結慈善團體與各地企業、個人等共43個單位，集資49萬5000元的獎助學金，幫助弱勢家庭學子。

在工地打工的高中生阿成，因為父親罹癌無法工作，還有一位國一的弟弟，靠著媽媽當雜工每月2萬元的薪水，全家只能租一間會漏雨的破舊三合院。

阿成心疼父母因此想直接輟學賺錢，社福中心得知後，立即協助並轉介「草地狀元帽聯合助學金」，讓兩兄弟安心就學。兩兄弟不但在校成績優異，更有感於社會的幫助，有空就在住家社區幫忙環境整理，更希望長大後，能用自己的力量回饋社會大眾。

高雄市社會局與湖內區一貫道興毅純陽聖道院今舉辦「草地狀元出頭天」脆弱家庭勵學方案活動，共協助偏鄉90戶弱勢家庭，讓 135位弱勢兒少安心就學。

活動中安排學生戴上狀元帽，象徵學業有成；贊助單位贈送助學紅包，勉勵學子繼續升學，也藉由助學金提供社區服務的回饋機制，學習珍惜社會資源和助人精神。

「草地狀元帽聯合助學金活動」2016年開辦以來，共幫助596個家庭，助學1003個學子；贊助單位也從12個，增加到今年42個單位。