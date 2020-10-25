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「狩與守」展現排灣族的狩獵文化與山林保育

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣來義鄉南和村長陳文山（左）跟學生們說明來義鄉的傳統祭儀。記者劉星君／攝影
屏東縣來義鄉南和村長陳文山（左）跟學生們說明來義鄉的傳統祭儀。記者劉星君／攝影

屏東縣來義鄉傳統狩獵文化協會成立3年，守護鄉內野生動物，加入協會後，取得獵人證，且須遵守制定的狩獵公約，會員有近300人，朝資源永續、文化傳承與社區和發展，加入社區林業計畫展現初步成果，即日起到11月23日，在新來義部落石板屋展出「狩與守－野生動物棲地營造成果展」呈現排灣族的狩獵文化與山林保育。

林務局屏東林區管理處指出，來義鄉傳統狩獵文化協會是轄內輔導成立第一個有關原民狩獵文化相關協會，由屏科大吳幸如老師團隊輔導，協會執行2年社區林業計畫，對恢復棲地讓原本在這片土地生活繁衍的動物們回家等議題觀察、調查及提供水盆及巢箱。

屏東林管處指出，來義鄉山區經歷莫拉克風災，強降雨破壞原有地形地貌，棲息地遭破壞後野生動物分布及數量受到影響，部落族人們討論如何利用人工巢箱及水盆給動物們使用，營造好的棲地環境，讓動物們回到原本生活的土地，計畫執行第2年時發現「飛鼠入住人工巢箱」，讓參與巡守計畫的族人們都很振奮。

來義鄉傳統狩獵文化協會指出，狩獵者同時也是山林的守護者，傳統狩獵者承傳著祖先的智慧，透過對森林、動物、環境的觀察，養成野外求生與狩獵的基本技能。過去是部落安全與文化的守護者，近代兼具獵場守護者與傳統祭祀獵物分享者的角色。在當代，政府與原住民族共同管理自然資源，是國際生物多樣性保護的主流策略，官方與原住民狩獵者合作，融合傳統文化與西方科學的管理方法，應用在野生動物資源的經營管理。

「狩與守－野生動物棲地營造成果展」，此次展場採用情境場景，展示巡守員在山林中休憩簡易工寮、常用的基本裝備與動植物標本展示，並以實物方式展示計畫中最主要的巢箱、水盆與自動相機。

輔仁大學努瑪社成員是學校原住民族學生，這周末到訪來義鄉南和部落，今也到新來義部落，在獵人王長治、南和村長陳文山的帶領下認識排灣族的狩獵文化與山林保育觀念。輔仁大學三年級學生田正豪是宜蘭的泰雅族，他說，參訪了解來義鄉的傳統祭典儀式、獵人文化，讓他更想要深入了解自己部落的文化故事。

輔仁大學努瑪社成員是學校原住民族學生，專心聆聽獵人王長治（左一）說明排灣族狩獵文化，如何山林保育共存。記者劉星君／攝影
輔仁大學努瑪社成員是學校原住民族學生，專心聆聽獵人王長治（左一）說明排灣族狩獵文化，如何山林保育共存。記者劉星君／攝影
輔仁大學努瑪社成員是學校原住民族學生，這周末到訪來義鄉南和部落，今到新來義部落，在獵人王長治、南和村長陳文山的帶領下認識排灣族的狩獵文化與山林保育觀念。記者劉星君／攝影
輔仁大學努瑪社成員是學校原住民族學生，這周末到訪來義鄉南和部落，今到新來義部落，在獵人王長治、南和村長陳文山的帶領下認識排灣族的狩獵文化與山林保育觀念。記者劉星君／攝影
「狩與守－野生動物棲地營造成果展」採用情境場景，展示巡守員在山林中休憩簡易工寮、常用的基本裝備與動植物標本展示，並以實物方式展示計畫中最主要的巢箱、水盆與自動相機。記者劉星君／攝影
「狩與守－野生動物棲地營造成果展」採用情境場景，展示巡守員在山林中休憩簡易工寮、常用的基本裝備與動植物標本展示，並以實物方式展示計畫中最主要的巢箱、水盆與自動相機。記者劉星君／攝影
「狩與守－野生動物棲地營造成果展」採用情境場景，展示巡守員在山林中休憩簡易工寮、常用的基本裝備與動植物標本展示，並以實物方式展示計畫中最主要的巢箱、水盆與自動相機。記者劉星君／攝影
「狩與守－野生動物棲地營造成果展」採用情境場景，展示巡守員在山林中休憩簡易工寮、常用的基本裝備與動植物標本展示，並以實物方式展示計畫中最主要的巢箱、水盆與自動相機。記者劉星君／攝影

屏東縣 原住民 排灣族

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