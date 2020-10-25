鳳山昨傳氣體異味 水利局：研判下水道遭汙染或沼氣

高雄市水利局表示，昨晚有民眾通報，鳳山區鳳仁路46巷空氣中漂散氣體異味，經查證後，該址附近無天然氣用戶，且附近中油管線壓力、流量正常，經檢測汙水下水道人孔後，研判主要為汙水下水道遭受不明物質汙染，或為汙水下水道沼氣所造成。

鳳山區鳳仁路46巷空氣中漂散氣體異味，市府消防局、經發局、環保局與水利局等到場尋找原因，並灑水稀釋氣味。後來研判是汙水下水道遭受汙染或為沼氣所致，水利局、消防局、環保局等人員持續留守現場監測警戒，今上午再由相關單位查明汙染來源。

經環保局現場量測採集汙水下水道人孔氣體，分析氣體為甲烷（沼氣）濃度360ppm，遠低於爆炸下限（50000ppm），測值對人體無危害，水利局現場再次以水車清洗後，管內濃度降低，宣布現場狀況解除，各單位撤離。

水利局表示，對於此次發生氣體異味，仍會持續查明是否有遭外界不法排入汙染源的可能性。