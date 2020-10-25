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六龜百年老街注入山野茶香 說不完的山城故事
高雄六龜在日治時期曾是採樟重地，光復後延續林業政策繁華一時。高雄「六龜之心」興建計畫今天開幕啟用，高市府以修舊復舊方式讓「洪稇源商號」與「池田屋」重現百年前風華，同時注入山野茶香與人文故事，今起連辦三場市集，未來對外招商營運。
高市府都發局3年前爭取內政部營建署前瞻計畫，以1億元經費營造六龜老街，主要修復「洪稇源商號」與「池田屋」兩棟歷史建物，整體營造老街人文空間。高雄市長陳其邁今早偕同市府團隊與立委邱議瑩、高市議員朱信強、林富寶與林義迪等人宣告啟用。
六龜區公所指出，91年前日本人池田兵太郎經營旅舍「池田屋」，後來賣給高雄客運公司當車站；「洪稇源商號」是棟歷史超過百年的閩式建築，早年是老街上重要的貨物集散地，命名由來是因為古時候牛車裝滿就是一「稇」閒置多年後透過改造獲得新生。
陳其邁指出，六龜的蓮霧、木瓜價格很高，專賣國際高價市場，可說是國際級農產品，遊客要吃最好吃的木瓜一定要來六龜住一晚，六龜過去是貨物交流地，未來可望成為觀光客聚集與交易熱絡之處。
公所指出，「六龜之心」改造計畫第一期工程完工，未來將針對兩棟老屋招商，預計年底前招商營運，以人文特色吸引遊客；10月31日與11月1日另有兩場老街市集，遊客可以來六龜逛市集、品山茶與賞秋蝶。
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