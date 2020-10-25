影／陳其邁這次挑戰台南「這個」黃偉哲驚：太誇張了
繼之前的肉燥飯大戰，高雄市長陳其邁昨天再邀台南市PK虱目魚，台南市長黃偉哲今天聞訊「什麼？！幹麻挑台南的強項啦」，表示台南市不僅虱目魚產量全台第一，而且吃法是最多的，陳其邁挑別的他不敢說會贏，但挑虱目魚「沒有在怕的啦」，也希望把產量也相當多的嘉義一起邀進來比賽。
繼掀起南台灣肉燥飯大戰後，高雄市長陳其邁昨參加彌陀區虱目魚文化節，提到要爭取摩斯漢堡以石斑當食材，還向台南市長黃偉哲「下戰帖」要求比拚虱目魚，「黃偉哲市長，你有聽到嗎？」邀賭虱目魚誰最棒，現場群眾熱情應和。
黃偉哲今天則表示，不了解陳其邁為何什麼不挑、偏偏挑台南的強項，「如果要跟高雄比香蕉我可能會有一點猶豫」，但台南虱目魚的產量占全台一半以上，還有各式各樣的吃法，也是全台最多，如果邁邁市長要邀台南PK，「做你來」、「沒有在怕的」。
而且嘉義、台南與高雄都有產虱目魚，嘉義的產量也不少，所以要邀台南、別忘記一起邀嘉義縣的翁章梁，人多才熱鬧，也向陳其邁嗆聲「等你喔」。
南部縣市首長為了行銷地方特產都卯足全力，黃偉哲之前還上購物台賣農產，獲得極大的迴響，最近更與陳其邁一起進行「肉燥飯大戰」，不僅成功造成話題，也帶動消費，效果相當不錯。
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