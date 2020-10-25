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嗆完肉燥飯與虱目魚 陳其邁：這項特產台南沒得比

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市長陳其邁在剛修復完成的「池田屋」品茗，推薦風味獨特的六龜山茶。記者徐白櫻／攝影
高雄市長陳其邁在剛修復完成的「池田屋」品茗，推薦風味獨特的六龜山茶。記者徐白櫻／攝影

高雄市長陳其邁與台南市長黃偉哲互為兩地肉燥飯叫陣，「戰火」昨天延續到海產虱目魚，今天陳其邁另提出全國第一的優質六龜木瓜，以及風味獨特的六龜山茶當PK項目。陳其邁說，高雄虱目魚是第一名，第二名的機會留給台南、嘉義競爭，不過山茶只有六龜才有，台南沒得比。

陳其邁昨到彌陀參加虱目魚行銷活動，致詞時表示，高雄彌陀的虱目魚產量與品質是全國第一，當場向同樣出產虱目魚的台南市長黃偉哲喊話說，「不然再來比看看，不怕貨比貨」。

今早陳其邁到六龜主持「六龜之心百年山城」活動揭幕式，再度嗆聲說，台南虱目魚養得比較淺，高雄比較深；彌陀的南寮漁港是十大魅力港第一名，還有吃最好吃的虱目魚丸，要吃虱目魚絕對要到高雄彌陀，虱目魚現在的價格相對來講非常平易近人，鼓勵大家多吃虱目魚。

六龜出產金煌芒果、蓮霧與山茶，另有溫泉特色。陳其邁說，黃偉哲市長還要比溫泉嗎？至於山茶是高雄才有的特色農產，這樣不要跟他們比，他們沒有的沒得比，我們高雄都是第一名，黃偉哲加油！

高雄市長陳其邁今天率市府團隊到六龜主持「池田屋」、「洪稇源商號」落成啟用儀式。記者徐白櫻／攝影
高雄市長陳其邁今天率市府團隊到六龜主持「池田屋」、「洪稇源商號」落成啟用儀式。記者徐白櫻／攝影

陳其邁

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