嗆完肉燥飯與虱目魚 陳其邁：這項特產台南沒得比

高雄市長陳其邁與台南市長黃偉哲互為兩地肉燥飯叫陣，「戰火」昨天延續到海產虱目魚，今天陳其邁另提出全國第一的優質六龜木瓜，以及風味獨特的六龜山茶當PK項目。陳其邁說，高雄虱目魚是第一名，第二名的機會留給台南、嘉義競爭，不過山茶只有六龜才有，台南沒得比。

陳其邁昨到彌陀參加虱目魚行銷活動，致詞時表示，高雄彌陀的虱目魚產量與品質是全國第一，當場向同樣出產虱目魚的台南市長黃偉哲喊話說，「不然再來比看看，不怕貨比貨」。

今早陳其邁到六龜主持「六龜之心百年山城」活動揭幕式，再度嗆聲說，台南虱目魚養得比較淺，高雄比較深；彌陀的南寮漁港是十大魅力港第一名，還有吃最好吃的虱目魚丸，要吃虱目魚絕對要到高雄彌陀，虱目魚現在的價格相對來講非常平易近人，鼓勵大家多吃虱目魚。