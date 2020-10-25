高雄假日主題市集 愛河啤酒花園11月7日開幕

高雄市觀光局本周末「愛河假日主題市集」在愛河河西路園道舉辦，而高雄市電影館前的「愛河啤酒花園」也即將在11月7日初登場，可體驗道地德國啤酒。11月7、8日愛河假日還有「艸食祭」市集可逛。

高雄市觀光局表示，本周末「愛河假日主題市集」下午3點在愛河河西路園道舉辦餐車市集，召集北中南人氣知名品牌參與，總計超過百間品牌登場。

接著11月7、8日愛河假日舉辦「艸食祭」市集，可品嘗蔬食，而想吃肉喝酒，電影館旁的「愛河啤酒花園」11月7日下午5點開幕，當天有現場樂團演奏搭配道地德國巴伐利亞式餐點，加上多款店家精選德國啤酒，可讓大家大飽口福。

觀光局說，「愛河啤酒花園」開幕當天，現場有樂團演奏、熱舞表演，店家當日還會舉辦啤酒大賽喝通海，可到店家臉書報名。更多參與品牌資訊可至臉書搜尋「LA RUE文創設計」、「愛河啤酒花園」。

此外，觀光局加碼壽山動物園、旗津貝殼館、崗山之眼天空廊道至年底前都免收門票，崗山之眼天空廊道夜間參觀時間，周五六延長到晚間9時，讓更多遊客暢遊高雄。

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