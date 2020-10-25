高雄10月底4場徵才 18家廠商釋出上千職缺

高雄市府勞工局10月28日至31日舉辦4場徵才活動，有18家廠商、釋出1000個以上職缺，歡迎民眾來找好頭路。

10月28日下午2點半到4點在高雄市三民區覺民路585號寶安里活動中心，水靈科技公司徵路邊停車開單員10人；傑能動力工業公司徵汽車組裝人員5人、汽車電機師傅2人、噴漆師傅2人；亞瑟環境清潔公司徵高鐵運送員3人、高鐵清潔員2人；黛莉貝爾公司門市銷售人員6人；大聖保全公司保全8人。

10月28日下午2點到4點在鳳山就服站3樓，奇昱鋼鐵公司徵操作工9人；介慶企業公司徵操作工9人；九春工業公司操作工9人；玖鼎金屬工業公司操作工7人；華新科技公司徵操作工280人。

29日下午2點到4點在鳳山就服站3樓，環球水泥公司操作工6人；合信聯合企業公司操作工45人；永大正營造公司基層技術及勞力工3人；其他營建構造工作人員13人；華東科技公司操作工480人。

10月31日下午2點半到4點半在高雄市國興街、南京路路口的衛武營榕園，香港商世界健身事業公司徵健身教練8人、健身諮詢專員8人、有氧老師5人、泳池救生員4人、客服專員10人、活動促銷工讀生10人；日盛發公司清潔員徵20人；頎邦科技公司技術員50人。