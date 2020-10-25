聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄10月底4場徵才 18家廠商釋出上千職缺
高雄市府勞工局10月28日至31日舉辦4場徵才活動，有18家廠商、釋出1000個以上職缺，歡迎民眾來找好頭路。
10月28日下午2點半到4點在高雄市三民區覺民路585號寶安里活動中心，水靈科技公司徵路邊停車開單員10人；傑能動力工業公司徵汽車組裝人員5人、汽車電機師傅2人、噴漆師傅2人；亞瑟環境清潔公司徵高鐵運送員3人、高鐵清潔員2人；黛莉貝爾公司門市銷售人員6人；大聖保全公司保全8人。
10月28日下午2點到4點在鳳山就服站3樓，奇昱鋼鐵公司徵操作工9人；介慶企業公司徵操作工9人；九春工業公司操作工9人；玖鼎金屬工業公司操作工7人；華新科技公司徵操作工280人。
29日下午2點到4點在鳳山就服站3樓，環球水泥公司操作工6人；合信聯合企業公司操作工45人；永大正營造公司基層技術及勞力工3人；其他營建構造工作人員13人；華東科技公司操作工480人。
10月31日下午2點半到4點半在高雄市國興街、南京路路口的衛武營榕園，香港商世界健身事業公司徵健身教練8人、健身諮詢專員8人、有氧老師5人、泳池救生員4人、客服專員10人、活動促銷工讀生10人；日盛發公司清潔員徵20人；頎邦科技公司技術員50人。
更多徵才活動相關訊息可至高雄人力銀行網站查詢，或電洽07-7330823轉408李先生。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言