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恆春劇場《半島風聲 相放伴》台北公演 感動千餘人

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣政府主辦恆春民謠音樂劇場《半島風聲 相放伴》，昨晚在台北花博舞蝶館盛大公演，逾千席座位坐無虛席，細膩的情節鋪陳與傳藝師自然動人的歌聲，讓台下觀眾看得入戲、滿場的感動。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府主辦恆春民謠音樂劇場《半島風聲 相放伴》，昨晚在台北花博舞蝶館盛大公演，逾千席座位坐無虛席，細膩的情節鋪陳與傳藝師自然動人的歌聲，讓台下觀眾看得入戲、滿場的感動。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府主辦恆春民謠音樂劇場《半島風聲 相放伴》，昨晚在台北花博舞蝶館盛大公演，逾千席座位坐無虛席，細膩的情節鋪陳與傳藝師自然動人的歌聲，讓台下觀眾看得入戲、滿場的感動。屏東縣長潘孟安歡迎大家，11月4日至8日到恆春參加半島歌謠祭，再次感受民謠的獨特韻味。

《半島風聲 相放伴》講述在恆春半島發生的故事，阿嬤們是歌謠的傳藝師，也是堅強女性的代表，透過音樂串起記憶的思想起，彈唱之間，傳統與創新互相激盪，道出土地與人的故事。此場公演全場爆滿，館外也同步轉播，吸引許多民眾觀賞難得的演出。

當舞台燈光微起，阿嬤的青草茶攤推入，隨著「四季春」吟唱，帶入故事的開端。劇中有歡樂的彈唱、有嫁娶女兒的惜別時刻唱起哀怨「牛母伴」，把恆春半島的生活日常和人文地景巧妙融入劇中，以阿嬤為首的三代同台傳承齊唱， 具生命力的歌聲，讓全場觀眾如痴如醉。

潘孟安昨晚也在臉書分享，把百年的半島歌謠，由台灣尾配送到台北的花博舞蝶館，由人間國寶陳英領銜，演出最有台灣味的台式opera，讓大家住進音樂裡。

潘孟安提到，阿公阿嬤們為當歌手，花一番氣力，不管七老還是八十，個個勇於挑戰尺度、跳脫自己框架，從走位、對key、練唱、排劇，天天反覆練習，因為記憶不好，這些唱了一輩子的老歌手，上台前還是皮皮挫，一上舞台就有巨星架式，完全不輸年輕人，「這就是落山風練就的半島氣勢！」

潘孟安昨晚上台與全體演員一同謝幕，潘孟安說，《半島風聲 相放伴》這齣戲演的就是恆春在地生活，如同恆春民謠唱的就是生活寫照，這群阿公、阿嬤雖非專業演員，但在台上自信地演出自己的故事，就如劇末所提到「民謠是她們一半的生命。」

屏東縣政府主辦恆春民謠音樂劇場《半島風聲 相放伴》，昨晚在台北花博舞蝶館盛大公演，逾千席座位坐無虛席，細膩的情節鋪陳與傳藝師自然動人的歌聲，讓台下觀眾看得入戲、滿場的感動。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府主辦恆春民謠音樂劇場《半島風聲 相放伴》，昨晚在台北花博舞蝶館盛大公演，逾千席座位坐無虛席，細膩的情節鋪陳與傳藝師自然動人的歌聲，讓台下觀眾看得入戲、滿場的感動。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府主辦恆春民謠音樂劇場《半島風聲 相放伴》，昨晚在台北花博舞蝶館盛大公演，逾千席座位坐無虛席，細膩的情節鋪陳與傳藝師自然動人的歌聲，讓台下觀眾看得入戲、滿場的感動。圖／屏東縣政府提供
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屏東縣政府主辦恆春民謠音樂劇場《半島風聲 相放伴》，昨晚在台北花博舞蝶館盛大公演，逾千席座位坐無虛席，細膩的情節鋪陳與傳藝師自然動人的歌聲，讓台下觀眾看得入戲、滿場的感動。圖／屏東縣政府提供

潘孟安

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