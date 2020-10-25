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屏東萬年公園生態豐富 生態池鴨子、魚群勿餵食

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東市的萬年公園，今年4月開放，縣府呼籲休閒民眾勿再肆意餵養，且隨手清除家犬貓排泄物及垃圾，維護萬年公園生態環境。圖／屏東縣政府提供
屏東市的萬年公園，今年4月開放，縣府呼籲休閒民眾勿再肆意餵養，且隨手清除家犬貓排泄物及垃圾，維護萬年公園生態環境。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府辦理的屏東市萬年溪水岸空間環境改善工程萬年公園，今年4月開放，成為民眾平假日休閒、運動最佳去處，但最近發現有民眾大量餵食公園內生態池野放的鴨子及魚群，恐將導致生態池水質優養化，縣府呼籲休閒民眾勿再肆意餵養，且隨手清除家犬貓排泄物及垃圾，維護萬年公園生態環境。

縣府水利處表示，萬年公園開放初期，曾因公園內水質生態體系尚未平衡，出現藻類及水黽滋生等情形，經找尋問題來源與改善對策，除增加植生淨化的數量、加強過濾設施的清洗頻率及更替抽水時效外，利用生物防治法採野放綠頭鴨及專克制孓孓的孔雀魚控制病蟲害，解決生態池問題。

公園內包括老樹平台、水濱廣場及親子共融遊戲區等休憩設施，不僅受民眾喜愛，傍晚時漫步在生態池畔步道，可欣賞噴泉伴隨夕陽餘輝的景緻，在礫石跌瀑水道兩側的小徑中可聆聽涓涓流水的聲音，成為民眾休閒去處。

水利處指出，近期接獲反映，有民眾帶著家中麵包等食材，大量投放餵食公園中生態池內野放的鴨子及魚群，此一行為可能將導致生物防治功能失效，並造成生態池內魚群的數量爆增，水質再度優養化，進而使園內的生態體系又再次失衡甚至滋生藻類等問題。

水利處指出，另外，公園內遛狗民眾有時也未隨手清狗便，呼籲民眾發揮公德心，休閒之餘能隨手清除家犬貓排泄物及垃圾，且勿再餵養生態池的鴨子及魚群，維護萬年公園生態環境。

屏東市的萬年公園，今年4月開放，縣府呼籲休閒民眾勿再肆意餵養，且隨手清除家犬貓排泄物及垃圾，維護萬年公園生態環境。圖／屏東縣政府提供
屏東市的萬年公園，今年4月開放，縣府呼籲休閒民眾勿再肆意餵養，且隨手清除家犬貓排泄物及垃圾，維護萬年公園生態環境。圖／屏東縣政府提供

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