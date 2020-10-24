金門軍神李光前廟建醮 李將軍在國旗圍繞下遶境巡安

農曆九月初八是「李光前將軍」殉國日，金寧鄉西浦頭的李光前將軍廟每年都會舉辦二天的建醮祈福活動，向這位在戰役中身先士卒的李光前獻祭，金門縣長楊鎮浯今天也到場參與，並在廟方人員引導下，虔誠上香祝禱，並致贈爐敬金祈求金門四境平安，兩岸永久和平。

李光前將軍民國38年戍守金門，10 月 25 日凌晨二時許，共軍猛烈砲轟金門，當時擔任第14師42團團長的李光前，在戰役中奮勇殺敵，不幸中彈為國犧牲，年僅32歲。李將軍的忠骸葬在西浦頭 132 高地，民國41年遷葬太武山國軍公墓。

戰事結束，西浦頭的村民，經常於夜間聞見口令、皮靴、槍機等聲響，彷佛就像部隊操練，居民不堪其擾，求助於村裡王爺神明，經神明指示須在李將軍成仁處（即現址）豎立李將軍軍旗，供軍民膜拜。民國42年又託夢鄉老，須在豎旗處建廟。廟建好之後，就再也聽不到夜間部隊操練的聲音了。自此後威靈顯赫，香火鼎盛。

今天包括李光前將軍的神像與廟裡的多尊神像與陣頭都出動展開遶境，在信眾的簇擁下，浩浩蕩蕩繞行西浦頭村莊與慈湖山莊等地，金寧鄉長楊忠俊與村中大老都輪流扛著神輦，為神明服務。

下午1點多，還因為有民眾放鞭炮不慎，意外將周邊的雜草點燃，造成「火燒埔」，最後是出動消防車，才順利將火勢撲滅，但現場濃煙密布，讓民眾嚇了一大跳。