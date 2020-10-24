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台1線屏東枋山海岸熱點 淨灘清出552公斤垃圾

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣環保局昨天在枋山鄉莿桐腳遊憩區旁海灘舉辦「秋季淨灘全民動起來」淨灘比賽，半天就清出552公斤垃圾。記者潘欣中／翻攝
屏東縣環保局昨天在枋山鄉莿桐腳遊憩區旁海灘舉辦「秋季淨灘全民動起來」淨灘比賽，半天就清出552公斤垃圾。記者潘欣中／翻攝

位於省道台1線枋山鄉段的枋山村莿桐腳遊憩區，濱臨景色優美、一望無際的海岸線，又有便利超商、伴手禮店和大型公廁，是過往旅人短暫休息和賞景的熱點，但缺乏公德心的遊客隨手將垃圾往海灘丟，讓在地人頭疼；縣環保局昨天在莿桐腳遊憩區旁海灘舉辦「秋季淨灘全民動起來」淨灘比賽，半天就清出552公斤垃圾，呼籲遊客共同守護美麗的海洋和海岸環境。

在枋山海灘舉辦的秋季淨灘活動結合衛生局、國軍防砲中心、海巡署第6岸巡隊、枋山鄉公所、茉莉灣餐廳及當地加祿社區、嘉和社區、枋山社區、成功社區、楓港社區等5個社區志工250餘人；在地的茉莉灣餐廳響應垃圾減量政策，提供可重複使用杯子供使用，駐地官兵也發揮軍民一家精神加入淨灘行列，共清出資源垃圾137公斤，非資源垃圾415公斤。

縣環保局說，此次活動由民間力量及企業自動自發攜家帶眷揪團加入淨灘行列，在「清海廢」競賽，第1名為國軍防砲訓練中心清理132.5公斤、第2名海巡署第六岸巡隊清理76公斤，第3名枋山社區發展協會清理61.5公斤；從收集的垃圾種類觀察，不少是遊客隨手往海灘丟的垃圾。

環保局說，今年在東港、佳冬、枋寮、枋山、恆春、滿州及小琉球舉辦15場淨灘淨海活動，有企業機關、學校、社區及志工團體合計2000人響應，清理海岸線長度6920公尺，清出5278公斤垃圾，其中資源垃圾1470公斤，非資源垃圾3808公斤。

屏東縣環保局昨天在枋山鄉莿桐腳遊憩區旁海灘舉辦「秋季淨灘全民動起來」淨灘比賽，半天就清出552公斤垃圾。記者潘欣中／翻攝
屏東縣環保局昨天在枋山鄉莿桐腳遊憩區旁海灘舉辦「秋季淨灘全民動起來」淨灘比賽，半天就清出552公斤垃圾。記者潘欣中／翻攝
屏東縣環保局昨天在枋山鄉莿桐腳遊憩區旁海灘舉辦「秋季淨灘全民動起來」淨灘比賽，半天就清出552公斤垃圾。記者潘欣中／翻攝
屏東縣環保局昨天在枋山鄉莿桐腳遊憩區旁海灘舉辦「秋季淨灘全民動起來」淨灘比賽，半天就清出552公斤垃圾。記者潘欣中／翻攝

淨灘 海巡署 國軍

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