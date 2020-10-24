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金融服務愛心公益捐210萬公供屏縣社會救助金　

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
「2020年金融服務愛心公益嘉年華」今天登場，有金融服務、愛心公益與美食小吃等60多個攤位。記者陳弘逸／攝影
「2020年金融服務愛心公益嘉年華」今天登場，有金融服務、愛心公益與美食小吃等60多個攤位。記者陳弘逸／攝影

屏東縣政府與台灣金融服務業聯合總會聯合主辦「2020年金融服務愛心公益嘉年華」，今天在屏東千禧公園登場，17個金融機構及周邊單位聯合捐贈210萬元給屏東縣社會救助金專戶，發票則捐給縣內7個社福單位。屏東縣長潘孟安今天到場感謝各單位並頒贈感謝狀。

金管會主委黃天牧說，屏東縣相對其他縣市，財政收支較健全，還債比率也高，期許透過活動，展現各金融業及單位對於社會關懷的重視與用心。

潘孟安頒贈感謝狀給參與單位，潘也感謝台灣金融服務業聯合總會曾贊助台灣燈會無人機表演。

民眾參加「2020年金融服務愛心公益嘉年華」，可憑9、10月雲端發票3張或5張紙本發票兌換園遊券，參與金融教育體驗活動，集滿3個戳章後，可兌換限量環保餐具組，及參加抽獎。

「2020年金融服務愛心公益嘉年華」登場，有金融服務、愛心公益與美食小吃等60多個攤位。記者陳弘逸／攝影
「2020年金融服務愛心公益嘉年華」登場，有金融服務、愛心公益與美食小吃等60多個攤位。記者陳弘逸／攝影
17個金融機構及周邊單位聯合捐贈210萬元給屏東縣社會救助金專戶，縣長潘孟安頒發感謝狀。記者陳弘逸／攝影
17個金融機構及周邊單位聯合捐贈210萬元給屏東縣社會救助金專戶，縣長潘孟安頒發感謝狀。記者陳弘逸／攝影
17個金融機構及周邊單位聯合捐贈210萬元給屏東縣社會救助金專戶，縣長潘孟安頒發感謝狀。記者陳弘逸／攝影
17個金融機構及周邊單位聯合捐贈210萬元給屏東縣社會救助金專戶，縣長潘孟安頒發感謝狀。記者陳弘逸／攝影

屏東縣政府 發票 潘孟安

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