金融服務愛心公益捐210萬公供屏縣社會救助金　

屏東縣政府與台灣金融服務業聯合總會聯合主辦「2020年金融服務愛心公益嘉年華」，今天在屏東千禧公園登場，17個金融機構及周邊單位聯合捐贈210萬元給屏東縣社會救助金專戶，發票則捐給縣內7個社福單位。屏東縣長潘孟安今天到場感謝各單位並頒贈感謝狀。

金管會主委黃天牧說，屏東縣相對其他縣市，財政收支較健全，還債比率也高，期許透過活動，展現各金融業及單位對於社會關懷的重視與用心。

潘孟安頒贈感謝狀給參與單位，潘也感謝台灣金融服務業聯合總會曾贊助台灣燈會無人機表演。