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肉燥飯PK台南獲冠 黃偉哲：民眾憂美豬進口後的好選擇

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南肉燥飯。 翻攝自黃偉哲臉書
台南肉燥飯。 翻攝自黃偉哲臉書

高雄市長陳其邁日前嗆「台南肉燥飯還好而已」，台南市長黃偉哲以「在台南要吃到普通肉燥飯比登天難」反擊，連屏東縣長潘孟安、中部立委及議員也紛紛加入戰局，掀起肉燥飯爭霸戰，Line官網也舉辦肉燥飯大PK，從10月19日到23日共2萬6937名網友投票，台南市獲得1萬3652票，得到50.68％網友支持，獲得第一名。

根據LINE官網的投票結果，在2萬6936名投票網友中，有1萬3653票50.68％民眾認為「台南」的肉燥飯最好吃，偏愛高雄肉燥飯的民眾則占19.84%，投給「屏東」肉燥飯的民眾只占4.83%，至於「不吃肉燥飯」的民眾有11.78%。

台南市長黃偉哲表示，台南規畫在11月舉辦肉燥飯節活動，想不到高雄也要辦，如果高雄先辦，希望能邀台南、屏東一起比賽，「如果高雄不辦的話，台南市就自己辦」；另外，台南11月21日還有清湯牛肉節。

黃偉哲說，台南肉燥飯其實是一道平民速食，簡單一碗肉燥飯，再搭配虱目魚湯或魚丸湯，路邊攤到處都有，更重要的是，台南肉燥飯一定要用溫體肉製作口感更佳，也是民眾擔心美豬開放進口後的最佳選擇。

台南市長黃偉哲吃肉燥飯。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲吃肉燥飯。圖／台南市政府提供

屏東縣 投票 美豬 黃偉哲

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