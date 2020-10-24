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屏東農民申請「神器」解決鳳梨殘株去除惡夢

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
農糧署南區分署協助屏東長治鄉農友引進義大利生產的附掛式破碎型迴轉犁的曳引機。圖／農糧署南區分署提供
農糧署南區分署協助屏東長治鄉農友引進義大利生產的附掛式破碎型迴轉犁的曳引機。圖／農糧署南區分署提供

屏東為種植鳳梨大縣，種植面積達3510公頃占全台灣30％，分布在高樹、內埔、潮州、萬巒、新埤、枋寮等鄉鎮，由於栽種鳳梨最忌諱淹水，因此，會在排水較佳的石礫地形，然而石礫容易在鳳梨採收後，殘株移除容易造成機械設備損壞，又徒增時間與人力成本，有鑑於此，農糧署南區分署輔導長治鄉農會引進曳引機附掛式破碎型迴轉犁，以利克服石礫地形殘株移除工程。

屏東沿山公路屏185線一帶，以石礫地形為主，原本貧瘠不利作物生長，但具有良好排水性與熱帶氣候適合鳳梨、木瓜等忌淹水的農作物生長，然而，鳳梨採收後殘株移除時，容易因為石礫造成機械設備損壞。

若雇用人力拔除鳳梨殘株，含搬運移除等作業，1公頃需僱用25人需耗3個工作天與30趟台車作業才能移除，從中產生的費用約為20萬左右，長年花費效率低又增加人力、時間等成本，然而隨著農業缺工問題日益嚴重，人力聘請困難，花費也因此提升。

有鑑於此，農糧署自2016年開始推動輔導引進省工農糧機械設備示範推廣計畫，以解決農業缺工問題，同時協助農友申請相關機具，其中，農糧署南區分署輔導長治鄉農會農友張家村引進義大利生產的附掛式破碎型迴轉犁的曳引機。

農糧署南區分署指出，本次引進的附掛式破碎型迴轉犁的曳引機，能替鳳梨殘株耕鋤、打碎作業，也可將殘株耕入石礫地形最深可達40公分深度，同時增加土壤有機質，也節省搬運作業，且1公頃1人操作不到1天，僅花費2萬5000元。

農糧署南區分署表示，輔導農民團體、農民引進產業適用且國內無產製的國外商品化農機設備，不僅可以紓緩農業缺工問題，也可提高農場生產效率。

農糧署南區分署協助屏東長治鄉農友引進義大利生產的附掛式破碎型迴轉犁的曳引機。圖／農糧署南區分署提供
農糧署南區分署協助屏東長治鄉農友引進義大利生產的附掛式破碎型迴轉犁的曳引機。圖／農糧署南區分署提供

鳳梨 農糧署 屏東

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