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延續父親生前樂善好施義行 水產行千金捐賓士救護車

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
鄭寶麟的女兒（中）為完成父親生前遺愛，以已故父母名義，捐贈屏東縣消防局東港消防分隊一輛價值逾300萬元賓士品牌救護車，提升屏東縣救災救護效能。 記者潘欣中／翻攝
鄭寶麟的女兒（中）為完成父親生前遺愛，以已故父母名義，捐贈屏東縣消防局東港消防分隊一輛價值逾300萬元賓士品牌救護車，提升屏東縣救災救護效能。 記者潘欣中／翻攝

屏東縣東港鎮經營水產行的鄭寶麟，平日熱心公益且樂善好施，如遇急難必盡所能提供協助，也期許自己和子女，若有能力要回饋社會，月前過世後，她的女兒為完成父親生前遺愛並延續義行，以已故父母親的名義，捐贈東港消防分隊一輛價值逾300萬元的賓士品牌救護車，提升屏東縣救災救護效能，也是屏東縣第一輛賓士品牌救護車車型。

捐贈發起人鄭寶麟的女兒，原任職國小老師，退休後接觸佛法，體悟佛學中大愛的智慧，於是開啟將父親生前努力打拚留下的遺產造福鄉梓、回饋鄉里的發想。她態度低調，不願張揚，多次表示捐贈典禮簡單就好，重要的是能發揮最大效益，救更多人。

東港消防分隊長林聖峰說，現行救護車品牌以福斯汽車為主力，這輛賓士品牌救護車在屏東縣是首輛，售價逾300萬元，因遺產分配後仍不足，鄭女士自掏腰包補足，這種報恩惜福、回饋社會的心情，發揮人溺已溺、人飢已飢的精神，令人動容，這也再再提醒工作崗位上的執勤弟兄，需更謹慎認真對待每位患者及家屬。

縣消防局長許美雪說，這是屏東縣第一輛賓士品牌的車型，感謝鄭女士對消防工作鼓勵與肯定，盼望藉此拋磚引玉，將社會資源挹注於消防緊急救護上，讓救護人員執勤時增添安全感。

屏東縣 品牌 救護車

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