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金曲獎七旬原民阿嬤摘歌后 推手熊儒賢遠東科大開講

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
熊儒賢至遠東科大流行音樂產業管理系講課，受到學生熱烈歡迎！（中間站立左起）熊儒賢老師、管理暨設計學院副院長胡曉菁、流行音樂產業管理系老師鍾興國、林素吟、林韻茹。圖／校方提供
熊儒賢至遠東科大流行音樂產業管理系講課，受到學生熱烈歡迎！（中間站立左起）熊儒賢老師、管理暨設計學院副院長胡曉菁、流行音樂產業管理系老師鍾興國、林素吟、林韻茹。圖／校方提供

先前推出27張專輯獲獎72次，推手熊儒賢到遠東科大傳授「失敗」密笈，校方表示，本屆金曲獎憑藉「尋樂」專輯，將75歲阿嬤盧靜子成功推送到金曲獎原住民后座的幕後功臣，知名音樂製作人亦身兼影評人、紀錄片導演熊儒賢，昨23日南下台南遠東科大流行音樂產業管理系，以自身經歷與師生分享身為金曲獎常勝軍的秘訣，並鼓勵年輕音樂學子不從俗，自己創造音樂之路。

今年金曲獎在頒發原住民最佳歌手時，夾帶大量人氣的阿爆阿仍仍意外落馬，卻由一位七旬原住民阿嬤盧靜子奪獎。

管理設計學院副院長胡曉菁表示，當鏡頭轉至盧靜子、姪子盧學叡攙扶上台時，幾乎所有網民一面倒的問：她是誰啊？憑什麼是她得獎？到底誰會找他出專輯啊？

這幕後伯樂及推手是「野火樂集」音樂製作人熊儒賢，然而這不是熊儒賢第一次跌破眾人眼鏡，曾以冷門題裁或歌手製作出27張專輯，因此榮獲72獎項紀錄，至今仍是流行音樂圈的傳奇。

熊儒賢鼓勵遠東科大同學，失敗來臨不要氣餒，有時是轉折最佳契機，不要在意自己的外表是否耀眼，要回到做音樂的純粹動機，好好抓住自己的特質並學習創作，只要堅持作對的事情，也可以在主流之外找到自己的平台。

為鼓勵年輕學子創作，熊儒賢連年承辦「台南ＳＩＮＧ時代之歌」原創音樂競賽，而遠東科大流行音樂產業管理系連續三年入圍並得獎，給予師生極大的信心與鼓勵。

今年以「粉紅小豬」為團名再度出擊，又幸運入圍的幾位同學，見到熊儒賢直呼偶像，課程完畢立即簇擁合拍。

胡曉菁表示，系上創作風氣旺盛，未來不僅會將同學創作集結成專輯，另外基於產業影、視、音已是密不可分，也已成立「影視演藝組」，請來業界線上導演吳震亞老師，率領同學將過去流行音樂作品拍成微電影及ＭＶ，強化同學的行銷能力，期能全方位發展同學未來進入產業的能力，給南台灣的學子有更好的就業出路。

熊儒賢至遠東科大流行音樂產業管理系講課，受到學生熱烈歡迎！（中間站立左起）熊儒賢老師、管理暨設計學院副院長胡曉菁、流行音樂產業管理系老師鍾興國、林素吟、林韻茹。圖／校方提供
熊儒賢至遠東科大流行音樂產業管理系講課，受到學生熱烈歡迎！（中間站立左起）熊儒賢老師、管理暨設計學院副院長胡曉菁、流行音樂產業管理系老師鍾興國、林素吟、林韻茹。圖／校方提供

原住民 阿嬤 微電影

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