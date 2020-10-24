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戴資穎擔任高雄秋冬旅遊大使 推薦很多景點最愛動物園

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
世界羽球冠軍球后戴資穎（右）擔任高雄市秋冬旅遊大使，和高雄市長陳其邁向各地民眾推介駁二藝術特區美食、美景。記者楊濡嘉／攝影
世界羽球冠軍球后戴資穎（右）擔任高雄市秋冬旅遊大使，和高雄市長陳其邁向各地民眾推介駁二藝術特區美食、美景。記者楊濡嘉／攝影

高雄市今年秋冬請來世界羽球冠軍球后戴資穎當觀光代言人。戴資穎今天清晨就到高雄市各景點拍宣傳影片，下午與市長陳其邁走訪駁二藝術特區、大港橋，兩人還開心的介紹駁二特色冰淇淋。戴資穎說她喜歡的高雄景點很多，最愛壽山動物園。

高雄市觀光局長周玲妏說，戴資穎是高雄人，是世界羽球冠軍，觀光局請她為高雄秋冬旅遊代言時，她一口答應，今天清晨5時許就開始走訪景點拍影片為高雄宣傳。

戴資穎今天走訪亞洲新灣區，參觀智崴科技i-ride，到鯨魚堤岸眺望高雄流行音樂中心、大港橋，再到壽山情人觀景台，也前往鹽埕區品嘗大溝頂美食、特色奶茶，下午與陳其邁走訪駁二藝術特區時，吃起駁二特色冰淇淋，還與陳其邁小小尬一下羽球。

陳其邁感謝戴資穎擔任高雄市秋冬旅遊大使，廣邀民眾秋冬之際到高雄觀光旅遊。周玲妏說，高雄有多元的人文歷史及美麗的山河港，觀光局於10月初推出限量免費遊程，每條路線

主題不同，帶領外縣市民眾從市區玩到山城海線，深入瞭解高雄的在地人文及熱情，一推出就相當受到歡迎，全數秒殺，這次更邀請世界球后戴資穎擔任高雄秋冬旅遊大使，向大家介紹高雄新玩法。

周玲妏表示，秋冬遊高雄，過暖冬、賞美景、嘗美食、泡好湯，高雄秋冬熱鬧非凡，最近還有肉燥飯爭霸戰即將登場，分成「專業店家組」及「全民制霸組」，各自對決，最終選出高雄最強肉燥飯霸主，歡迎各地好朋友一同來趟舌尖上的高雄美食之旅。

世界羽球冠軍球后戴資穎（右）擔任高雄市秋冬旅遊大使，和高雄市長陳其邁走訪駁二藝術特區。記者楊濡嘉／攝影
世界羽球冠軍球后戴資穎（右）擔任高雄市秋冬旅遊大使，和高雄市長陳其邁走訪駁二藝術特區。記者楊濡嘉／攝影
世界羽球冠軍球后戴資穎（中）擔任高雄市秋冬旅遊大使，和高雄市長陳其邁（右）、高雄市觀光局長周玲妏邀請各地民眾到高雄旅遊。記者楊濡嘉／攝影
世界羽球冠軍球后戴資穎（中）擔任高雄市秋冬旅遊大使，和高雄市長陳其邁（右）、高雄市觀光局長周玲妏邀請各地民眾到高雄旅遊。記者楊濡嘉／攝影
世界羽球冠軍球后戴資穎（左五）擔任高雄市秋冬旅遊大使，和高雄市長陳其邁（左六）及旅遊業者邀請各地民眾到高雄旅遊。記者楊濡嘉／攝影
世界羽球冠軍球后戴資穎（左五）擔任高雄市秋冬旅遊大使，和高雄市長陳其邁（左六）及旅遊業者邀請各地民眾到高雄旅遊。記者楊濡嘉／攝影

陳其邁 高雄市 駁二 戴資穎

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