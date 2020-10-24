戴資穎擔任高雄秋冬旅遊大使 推薦很多景點最愛動物園

高雄市今年秋冬請來世界羽球冠軍球后戴資穎當觀光代言人。戴資穎今天清晨就到高雄市各景點拍宣傳影片，下午與市長陳其邁走訪駁二藝術特區、大港橋，兩人還開心的介紹駁二特色冰淇淋。戴資穎說她喜歡的高雄景點很多，最愛壽山動物園。

高雄市觀光局長周玲妏說，戴資穎是高雄人，是世界羽球冠軍，觀光局請她為高雄秋冬旅遊代言時，她一口答應，今天清晨5時許就開始走訪景點拍影片為高雄宣傳。

戴資穎今天走訪亞洲新灣區，參觀智崴科技i-ride，到鯨魚堤岸眺望高雄流行音樂中心、大港橋，再到壽山情人觀景台，也前往鹽埕區品嘗大溝頂美食、特色奶茶，下午與陳其邁走訪駁二藝術特區時，吃起駁二特色冰淇淋，還與陳其邁小小尬一下羽球。

陳其邁感謝戴資穎擔任高雄市秋冬旅遊大使，廣邀民眾秋冬之際到高雄觀光旅遊。周玲妏說，高雄有多元的人文歷史及美麗的山河港，觀光局於10月初推出限量免費遊程，每條路線

主題不同，帶領外縣市民眾從市區玩到山城海線，深入瞭解高雄的在地人文及熱情，一推出就相當受到歡迎，全數秒殺，這次更邀請世界球后戴資穎擔任高雄秋冬旅遊大使，向大家介紹高雄新玩法。