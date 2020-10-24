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為露下體的祖靈圖騰穿裙好嗎？原民牡丹鄉引爆正反激戰

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣牡丹鄉牡丹大橋的排灣族入口意象，原由在地藝術家以仿木創作呈現原住民祖靈圖騰柱的男女器官象徵，當地中茄社區居民認為露出性器官不雅觀，運用綠美化經費雇工為下體穿上裙子並彩妝。記者潘欣中／攝影
屏東縣牡丹鄉牡丹大橋的排灣族入口意象，原由在地藝術家以仿木創作呈現原住民祖靈圖騰柱的男女器官象徵，當地中茄社區居民認為露出性器官不雅觀，運用綠美化經費雇工為下體穿上裙子並彩妝。記者潘欣中／攝影

原民鄉重要道路常可見代表當地文化特色的雕塑意像，屏東縣牡丹鄉牡丹大橋的排灣族入口意象，原由在地藝術家以仿木創作呈現原住民祖靈圖騰柱的男女器官象徵，當地中茄社區居民認為露出性器官不雅觀，運用綠美化經費雇工為下體穿上裙子並彩妝，在鄉內引爆正反意見激戰；鄉公所認為社區自作主張不妥，將廣徵族人意見，若多數反對將恢復原狀。

牡丹水庫牡丹大橋的地標拱門位於屏199縣道，21年前由牡丹鄉藝術家華恆明以仿木方式創作，呈現原住民祖靈圖騰柱的男女器官象徵，3個多月前不僅被修改為「穿裙子」，還添入彩繪，事後在當地引發正反議論；反對者認為穿裙子原味盡失、不倫不類、褻瀆祖靈，支持者則認為這是原民集體意識展現的一種方式，應予尊重，況且它非神聖的祖靈地，只是原民裝置藝術的一種呈現，換個方式有何不可。

「圖騰是祖先留下來的文化意涵，是生命教育的一部分！」華恆明說，當年以木雕圖騰柱方式創作有多重意義，它不僅是觀光地標，當地因興建水庫，族人從舊部落和祖墳地遷出，拱門是以敬仰莊重的心情採木雕原色及太陽神意象，表達對當地祖靈、祖先的重視，希望守護當地，如同漢人廟宇、祠堂不能任意更動，且他事前未被告知，讓人痛心；石門社區理事長杜詩豪說，這是受長期漢化的影響。

對顏色花俏，失去原味、對原創者不尊重等質疑，中茄社區發展理事長詹德行在個人臉書上說明，社區曾召開戶長會議，有9成以上居民表反對性特徵露出，現有彩繪顏色，大家也覺得美觀，遊客照相也變多了，改變非個人情緒性，是部落的共識，至於原創者，工程設計應有匡列設計費，若錢拿了，財產應屬管理單位縣政；他並PO上老照片證明，民前出生的祖先都有穿衣服。

牡丹鄉公所說，事後才知道是中茄社區運用牡丹水庫清淤回饋金，以社區環境綠美化名義自行雇工修改，且戶長會議是修改完才召開，公所將廣徵族人意見，若多數反對將恢復原狀，日前現地會勘決定，公所保有最後修改權。

屏東縣牡丹鄉牡丹大橋的排灣族入口意象，原由在地藝術家以仿木創作呈現原住民祖靈圖騰柱的男女器官象徵。圖／讀者提供
屏東縣牡丹鄉牡丹大橋的排灣族入口意象，原由在地藝術家以仿木創作呈現原住民祖靈圖騰柱的男女器官象徵。圖／讀者提供
屏東縣牡丹鄉牡丹大橋的排灣族入口意象，原由在地藝術家以仿木創作呈現原住民祖靈圖騰柱的男女器官象徵，當地中茄社區居民認為露出性器官不雅觀，運用綠美化經費雇工為下體穿上裙子並彩妝。記者潘欣中／攝影
屏東縣牡丹鄉牡丹大橋的排灣族入口意象，原由在地藝術家以仿木創作呈現原住民祖靈圖騰柱的男女器官象徵，當地中茄社區居民認為露出性器官不雅觀，運用綠美化經費雇工為下體穿上裙子並彩妝。記者潘欣中／攝影

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