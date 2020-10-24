請摩斯漢堡推石班漢堡 陳其邁證實「係金A」

知名摩斯漢堡的花枝排漢堡，目前採用高雄梓官區現撈的「透抽」，高雄市長陳其邁日前再高雄國際食品展，再度爭取摩斯漢堡能用永安的石斑當食材，陳今早參加彌陀區虱目魚文化節前受訪表示，在地漁會也認為是非常好的建議。

陳其邁說，永安區等漁會一直都希望石斑或者是龍虎斑的價格能夠更好些，所以他們也建議，餐聽之外有更多元的管道來使用品質最好的石斑當食材。漢堡的部分，他們也認為說是一個非常好的建議，「假如能夠有更多的通路來使用這個品質最優良的石斑，魚價也會更佳」。

他表示，目前龍虎斑等石斑價格，一台斤約100多塊到120、130左右，石斑有大有小，若能切割小塊分售，就有更多元的銷售管道。永安區漁會黃鶯總幹事告訴他，假如有機會碰到這種大的食品連鎖商，以特定限時來方式推銷「石斑漢堡」，大家十分樂見。

陳其邁說，摩斯目前有款花枝珍珠堡，其實就是採用梓官現撈的這個透抽做成，限定時間銷售，常引起消費者搶購。