影／肉燥飯之後 陳其邁再向黃偉哲下戰帖PK虱目魚

繼掀起南台灣肉燥飯大戰後，高雄市長陳其邁今天參加彌陀區虱目魚文化節，再向台南市長黃偉哲「下戰帖」要求比拚虱目魚，他說，彌陀的虱目魚全台最好，虱目魚丸最棒，連漁港魅力也第一，並兩度嗆聲，「黃偉哲市長，你有聽到嗎？」

陳其邁日前在建築園冶獎頒獎典禮邀黃偉哲明年PK，賭肉燥飯，沒想到掀起南台灣「肉燥飯大戰」，今早他參加彌陀區虱目魚文化節提及虱目魚又再度點名黃偉哲「開嗆」，邀賭全台虱目魚誰最棒。

陳其邁致詞時說，大家都知道，日前他與黃偉哲不太對盤，他說高雄肉燥飯鹹香好吃，黃偉哲卻嗆聲台南較好吃，「這口氣我吞不下去」。

隨即他選舉魂上身，問台下民眾，「彌陀的虱目魚，是台灣最好吃的對不對」，台下熱情應和。他還要大家對著媒體鼓掌大力點，讓全國都知道，其他縣市的虱目魚根本無法與彌陀相比，此時他話鋒一轉表示，「黃偉哲市長你有聽到嗎，彌陀的虱目魚與虱目魚丸都是全台第一，不然再來比看看如何？」

陳其邁說，彌陀是虱目魚的故鄉，不怕貨比貨，市府則會負責保證食安，讓大家吃過後口齒留香，念念不忘。不只虱目魚及虱目魚丸最棒，全台第一魅力漁港也在彌陀，民眾偕妻子或女友來彌陀港，情定今生，然後再買魚丸回去，一定是人生最大享受。

他同時預告，已找海軍洽商，沿台17線要串聯茄萣以南四個行政區的海岸線，日後大家搭快捷公車即能沿線暢遊，全力發展漁村觀光。