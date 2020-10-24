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全國國鼎盃工程創意競賽開幕！9個縣市189支隊伍參賽

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
「2020年全國國鼎盃工程創意競賽」，今天起於屏東縣立體育館展開為期兩天的競賽活動。圖／屏東縣政府提供
「2020年全國國鼎盃工程創意競賽」，今天起於屏東縣立體育館展開為期兩天的競賽活動。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府舉辦「2020年全國國鼎盃工程創意競賽」，今天起於屏東縣立體育館展開為期兩天的競賽活動。今年共有來自全國9個縣市、189支隊伍參賽，屏東縣長潘孟安也出席競賽開幕，並且親自操作體驗機器人足球賽，對此，潘表示，縣府推動科普教育不遺餘力，不僅融合各學科，也連續7年辦理全國國鼎盃工程創意競賽。

「2020年全國國鼎盃工程創意競賽」於今天在屏東縣立體育館展開為期兩天的競賽活動，共有9個不同縣市、189支隊伍參賽，活動中，除了設計讓機器人可動的機械結構外，還分為「遙控足球機器人賽」、「機器人火星探險賽」、「創意賽」及「評審團大獎賽－SuperTeam」等競賽。

屏東縣政府指出，縣府已連續7年辦理「全國國鼎盃工程創意競賽」，讓參賽學生在活動中，裝配機器人各式感測器，運用各種機構的協調及分工，做出能自動循跡、閃避障礙、能源補給等動作，透過DIY的玩樂學習中展現創意，並起許透過機器人研究與國際接軌。

潘孟安指出，縣府推動科普教育不遺餘力，不僅融合科學、科技、工程、藝術、數學等創新教學，更結合大學、產業端的創意與能量，目前屏東縣的機器人教學已從國小國中紮根，縣內共有130多所種子學校推動，讓學生從機器人組裝、程式設計到維修等都可一手包辦。

「要讓學習變得更有趣」潘孟安表示，希望從基礎教育著手，開啟學生跨領域思維，培養解決問題與團隊合作的能力、思考力，也讓學生透過享受「智造」機器人的樂趣，透過競賽切磋交流，未來也能利用AI人工智慧，實際應用到日常生活。

「2020年全國國鼎盃工程創意競賽」，今天起於屏東縣立體育館展開為期兩天的競賽活動。圖／屏東縣政府提供
「2020年全國國鼎盃工程創意競賽」，今天起於屏東縣立體育館展開為期兩天的競賽活動。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府 潘孟安

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